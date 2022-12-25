Маск посоветовал «держать порох сухим» из-за риска паники на бирже

Миллиардер Илон Маск (второе место в списке богатейших людей по версии Forbes с состоянием $146,5 млрд) предостерег от долгов под стоимость ценных бумаг из-за риска «массовой паники» на фондовом рынке, сообщает Bloomberg. «Я бы действительно посоветовал людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке и, знаете, с денежной точки зрения держать порох сухим. Вы можете попасть в довольно экстремальную ситуацию на падающем рынке», — сказал он в подкасте.

Глава Tesla вложил миллиарды собственных денег, когда купил Twitter за $44 млрд в начале этого года и обременил компанию долгом в $13 млрд. Банкиры Маска рассматривают возможность замены части долга под высокие проценты новыми маржинальными кредитами, обеспеченными акциями Tesla, за погашение которых тот будет нести личную ответственность. Миллиардер также продал акции Tesla почти на $40 млрд, что способствовало снижению их стоимости до двухлетнего минимума. После этого он снова заявил на этой неделе, что прекратит продажу акций на два года. При этом он ранее заложил свои акции Tesla. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на апрель 2022 года, по состоянию на декабрь 2020 года Маск отдал под залог 92 млн акций Tesla.

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