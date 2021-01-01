Эксперты назвали регионы с самым большим приростом вакансий в бизнесе

Москва и Санкт-Петербург теряют статус городов, где рынок труда в сегменте малого и среднего бизнеса растет самыми быстрыми темпами

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московской и Ленинградской областях наблюдается наиболее позитивная ситуация на рынке труда в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), констатирует исследование платформы онлайн-рекрутинга HH.ru и инвестиционной платформы «Поток» (есть у РБК). В Москве и Санкт-Петербурге ситуация хуже из-за ограничений.

В Ленинградской области рост числа вакансий в третьем квартале относительно докризисного первого составил 149%. Но в годовом исчислении количество вакансий снизилось на 10% год к году. Это единственный регион из тех, где проводилось исследование, где количество вакансий в третьем квартале снизилось год к году.

В Московской области рост числа вакансий в третьем квартале относительно первого составил более скромные 50,5%. В годовом исчислении вакансий в сегменте МСБ стало больше на 41,3%.

В лидерах оказалась и Омская область. Рост количества вакансий в третьем квартале относительно первого составил 50% — третье место после Московской и Ленинградской областей. В годовом выражении Омская область и вовсе стала лидером — прирост на 44,6%.

В пятерке лидеров по приросту количества вакансий по сравнению с первым кварталом также оказались Ростовская (49,1%) и Волгоградская (47,8%) области.