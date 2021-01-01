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Бизнес ,  
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Эксперты назвали регионы с самым большим приростом вакансий в бизнесе

Москва и Санкт-Петербург теряют статус городов, где рынок труда в сегменте малого и среднего бизнеса растет самыми быстрыми темпами
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московской и Ленинградской областях наблюдается наиболее позитивная ситуация на рынке труда в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), констатирует исследование платформы онлайн-рекрутинга HH.ru и инвестиционной платформы «Поток» (есть у РБК). В Москве и Санкт-Петербурге ситуация хуже из-за ограничений.

В Ленинградской области рост числа вакансий в третьем квартале относительно докризисного первого составил 149%. Но в годовом исчислении количество вакансий снизилось на 10% год к году. Это единственный регион из тех, где проводилось исследование, где количество вакансий в третьем квартале снизилось год к году.

В Московской области рост числа вакансий в третьем квартале относительно первого составил более скромные 50,5%. В годовом исчислении вакансий в сегменте МСБ стало больше на 41,3%.

В лидерах оказалась и Омская область. Рост количества вакансий в третьем квартале относительно первого составил 50% — третье место после Московской и Ленинградской областей. В годовом выражении Омская область и вовсе стала лидером — прирост на 44,6%.

В пятерке лидеров по приросту количества вакансий по сравнению с первым кварталом также оказались Ростовская (49,1%) и Волгоградская (47,8%) области.

В Москве и Санкт-Петербурге, где карантинные ограничения были более жесткими, прирост в квартальном выражении составил 16 и 24,8% соответственно и оказался самым незначительным среди всех исследуемых регионов. Прирост год к году также оказался минимальным — 6 и 8% соответственно.

Быстрее всего растет количество вакансий в сфере логистики — спрос на курьеров серьезно увеличился. В третьем квартале к докризисному первому рост составил 61%, в годовом исчислении — 32%.

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В гостинично-ресторанном секторе на фоне ограничений, введенных этой весной во время первой волны эпидемии, был наиболее существенный спад. По итогам ноября количество вакансий в этом сегменте опустилось ниже значений в докризисных январе—марте. Но во время второй волны этот сегмент малого и среднего предпринимательства все же начал восстанавливаться: рост втрое ко второму кварталу, на 22% к первому кварталу и на 2,2% год к году.

Хуже всего количество размещенных вакансий растет в сфере услуг населению. Этот сегмент — единственный из числа исследованных, в котором количество вакансий в июле—сентябре снизилось год к году двузначными темпами (на 22%). Оно опустилось ниже докризисных значений начала года. Ниже уровней января—марта остается и число вакансий в медиаотрасли (СМИ, маркетинг, PR, дизайн, реклама, BTL).

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Доходы населения также начали постепенно восстанавливаться после весеннего локдауна: аналитики FinExpertiza указывали, что рост номинальных среднедушевых доходов в июле—сентябре по сравнению с апрелем—июнем зафиксирован в 61 субъекте. Заметнее всего они увеличились в южных регионах — Краснодарском крае (на 51,6%), Дагестане (30,6%), Кабардино-Балкарии (25,3%), Ставропольском крае (24%). Однако существенную роль в статистике увеличения доходов могли сыграть не зарплаты, а повышенные выплаты по безработице. Их размер в период пандемии власти увеличили до 12 130 руб.

Если сравнивать с прошлым годом, в апреле—июне реальные располагаемые доходы россиян (получаемые за вычетом обязательных платежей и с учетом инфляции) снизились на 8,4%, а с июля по сентябрь — на 4,8%. Это самое сильное падение с 1999 года.

Автор
Георгий Тадтаев
безработица HeadHunter вакансии МСБ
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