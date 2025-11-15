FT узнала, что в Apple активизировали работу по поиску сменщика Кука

В Apple активизировали подготовку к возможному уходу Кука с поста гендиректора, пишет FT. О смене главы компания может объявить после публикации отчета о дохода в конце января. Окончательного решения пока не принято

Совет директоров и высшее руководство Apple недавно активизировали подготовку к уходу Тима Кука с поста генерального директора, сообщили Financial Times источники, знакомые с обсуждениями внутри компании.

По их словам, наиболее вероятным преемником считается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус, однако окончательное решение еще не принято. Близкие к Apple собеседники FT подчеркивают, что это давно запланированный транзит и он не связан с текущими показателями компании в преддверии рекордного периода продаж iPhone в конце года.

В материале говорится, что назначение нового гендиректора вряд ли произойдет до выхода следующего отчета о доходах в конце января. Источники FT отмечают, что объявление о смене главы Apple даст новому руководству время освоиться перед ежегодными крупными мероприятиями, такими как конференция разработчиков в июне и запуск нового iPhone в сентябре.

Собеседники газеты при этом добавили, что несмотря на активизацию подготовки к смене руководства, сроки любых объявлений могут измениться.

Apple отказалась от комментариев изданию.

О том, что Джон Тернус может сменить на посту гендиректора Apple Тима Кука, до этого писал Bloomberg. В ноябре возглавляющему компанию 14 лет Куку исполнилось 65 лет. Журналист Bloomberg Марк Гурман предположил, что после ухода с поста гендиректора Кук может остаться в Apple в качестве председателя совета директоров.

В пользу кандидатуры Тернуса приводилось несколько аргументов. В частности, его возраст (50 лет) позволяет ему возглавить компанию на десять лет, в отличие от других руководитель высшего звена, которые могли бы стать возможными кандидатами. Кроме того, Apple сейчас больше нуждается в специалистах по технологиям, а не по продажам, поскольку не достигла больших успехов в области искусственного интеллекта или технологиях «умного дома», писал Гурман.

В то же время в июле Bloomberg писал, что, несмотря на ожидаемую волну отставок топ-менеджеров, Тим Кук может остаться во главе Apple как минимум на ближайшие пять лет.