 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Бизнес⁠,
0

FT узнала, что в Apple активизировали работу по поиску сменщика Кука

FT: в Apple активизировали подготовку к смене главы компании
В Apple активизировали подготовку к возможному уходу Кука с поста гендиректора, пишет FT. О смене главы компания может объявить после публикации отчета о дохода в конце января. Окончательного решения пока не принято
Apple AAPL $273,47 Купить

Совет директоров и высшее руководство Apple недавно активизировали подготовку к уходу Тима Кука с поста генерального директора, сообщили Financial Times источники, знакомые с обсуждениями внутри компании.

По их словам, наиболее вероятным преемником считается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус, однако окончательное решение еще не принято. Близкие к Apple собеседники FT подчеркивают, что это давно запланированный транзит и он не связан с текущими показателями компании в преддверии рекордного периода продаж iPhone в конце года.

В материале говорится, что назначение нового гендиректора вряд ли произойдет до выхода следующего отчета о доходах в конце января. Источники FT отмечают, что объявление о смене главы Apple даст новому руководству время освоиться перед ежегодными крупными мероприятиями, такими как конференция разработчиков в июне и запуск нового iPhone в сентябре.

Собеседники газеты при этом добавили, что несмотря на активизацию подготовки к смене руководства, сроки любых объявлений могут измениться.

Apple отказалась от комментариев изданию.

Что сделал Тим Кук для Apple и почему заговорили о его уходе
Подписка на РБК
Тим Кук

О том, что Джон Тернус может сменить на посту гендиректора Apple Тима Кука, до этого писал Bloomberg. В ноябре возглавляющему компанию 14 лет Куку исполнилось 65 лет. Журналист Bloomberg Марк Гурман предположил, что после ухода с поста гендиректора Кук может остаться в Apple в качестве председателя совета директоров.

В пользу кандидатуры Тернуса приводилось несколько аргументов. В частности, его возраст (50 лет) позволяет ему возглавить компанию на десять лет, в отличие от других руководитель высшего звена, которые могли бы стать возможными кандидатами. Кроме того, Apple сейчас больше нуждается в специалистах по технологиям, а не по продажам, поскольку не достигла больших успехов в области искусственного интеллекта или технологиях «умного дома», писал Гурман.

В то же время в июле Bloomberg писал, что, несмотря на ожидаемую волну отставок топ-менеджеров, Тим Кук может остаться во главе Apple как минимум на ближайшие пять лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Apple Тим Кук смена руководства
Тим Кук фото
Тим Кук
глава компании Apple
1 ноября 1960 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Bloomberg узнал о сделке Apple и Google по ИИ для Siri на $1 млрд в год
Бизнес
WSJ узнала, как Apple «увернулась от ракеты» из-за Трампа, Китая и суда
Технологии и медиа
Apple после новых угроз Трампа призвала ЕС смягчить регулирование бигтеха
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Москве выпал первый снег. Видео Общество, 10:41
В Москве первый снег. Он стал одним из самых поздних за последние 40 лет Общество, 10:41
Мемы и яркие волосы: что отличает харизматичных и успешных спикеровПодписка на РБК, 10:35
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Вартанян назвал условие для досрочной победы Махачева в бою за титул UFC Спорт, 10:30
Полицейские пострадали в ДТП во время сопровождения кортежа Вэнса Общество, 10:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Малкин побил рекорд НХЛ, забив в 39 лет за пределами Северной Америки Спорт, 10:25
«Живая стратегия»: как не бросить цель на полпутиПодписка на РБК, 10:20
В Белоруссии рассказали, как будут работать КПП на границе с Польшей Политика, 10:13
Как лидеры вызывают симпатию у собеседников. Действенные приемыПодписка на РБК, 10:12
В Москве наградили лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК» — 2025 Отрасли, 10:09
Определились 30 из 48 участников ЧМ-2026 Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03