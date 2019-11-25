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Аналитики выявили отток инвесторов из компаний из-за женщин-руководителей
Инвесторы склонны считать, что приход женщин-руководителей часто приводит к потере прибыли. Исследователи отмечают, что прямых связей между гендерным разнообразием и прибылью они не обнаружили, и говорят о предвзятости акционеров

Руководство многих крупных компаний в мире верит в теорию о том, что гендерное разнообразие среди сотрудников способствует росту прибыли. Однако инвесторы убеждены в обратном, особенно когда речь идет о назначении женщин в советы директоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование журнала Organization Science.

Исследователи проанализировали данные о 1889 компаниях и их доходности на протяжении 14 лет. Выяснилось, что когда в совет директоров попадали женщины, то акции компаний часто теряли в цене, в среднем падение длилось два года. С появлением каждой новой женщины в совете директоров рыночная стоимость компаний уменьшалась на 2,3%, излагает агентство выводы исследования.

По словам соавтора исследования Кайсы Снеллман, в случае прихода женщины-руководителя акционеры спешат расстаться с долями в компании, несмотря на тот факт, что гендерное равенство не оказывает существенного влияния на рентабельность. «С фактической стоимостью компаний [в случае назначения женщины в органы управления] ничего не происходит. Меняется восприятие этой компании», — пояснила она.

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Как отмечает Bloomberg, исследование свидетельствует о предвзятости инвесторов. Его авторы попросили нескольких старших менеджеров, получивших степень MBA (квалификационная степень магистра в управлении), ознакомиться с вымышленными пресс-релизами, в которых говорится о назначении новых членов правления в ряде компаний. Во всех пресс-релизах информация была идентичной, кроме пола нового директора. Опрошенные менеджеры оценили те компании, которые нанимали мужчин, как более склонные к получению прибыли. «Если кто-то предвзят, так это рынок», — считает Снеллман. По ее мнению, инвесторы должны рассматривать компании с женщинами в составе совета директоров, поскольку существует большая вероятность того, что эти компании недооценены.

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Bloomberg отмечает, что анализы, проведенные за последние несколько лет, в частности компаниями McKinsey & Company и Credit Suisse Group, показали, что компании с гендерным разнообразием в руководстве достигают успехов в бизнесе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: гендерное равенство, женщины, руководители
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