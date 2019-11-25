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ВТБ решил не участвовать в строительстве дороги в обход Краснодара
ВТБ решил не участвовать в строительстве обхода Краснодара стоимостью 40 млрд руб. в форме выкупа доли в проекте. Банк заинтересован в заключении концессионного соглашения, а «Автодор» предпочел продать инвесторам долю в проекте
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

ВТБ решил не участвовать в проекте госкомпании «Автодор» по строительству дальнего западного обхода Краснодара путем выкупа в нем доли. «Мы больше поддерживаем концессионную форму, насколько мы понимаем, это не тот выбор, который сделал «Автодор». На сегодняшний день мы в этом проекте не участвуем», — заявил РБК руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» Олег Панкратов.

«Мы имели интерес к его финансированию, но считали, что его реализация должна быть в форме концессии», — сказал Панкратов. При концессиях много времени уходит на проведение конкурса, но права инвесторов защищены сильнее, чем при других формах финансирования инфраструктурных проектов — перед инвесторам отвечает государство, а не компания. «Концессионный конкурс до сих пор не запущен, а учитывая, что этот проект должен быть запущен к 2024 году, вряд ли он успел бы реализоваться в такой форме», — указал Панкратов, выразив уверенность, что «Автодор» найдет другой способ для реализации проекта.

Вместо классической концессии «Автодор» предлагал, чтобы потенциальный инвестор заключил долгосрочное инвестиционное соглашение с его «дочкой» «Дальний западный обход Краснодара» (ДЗОК) и затем купил долю в этой компании. Протяженность автодороги в обход Краснодара должна составить 51 км, а ее стоимость в соответствии с заключением Главгосэкпертизы — 41 млрд руб. В Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденном правительством, на эту дорогу заложено 25 млрд руб. из бюджета, а продажа доли в проектной компании поможет привлечь недостающие частные инвестиции, писали «Ведомости».

Этот проект обсуждался на совещании в Минтрансе, где зампред правления «Автодора» Георгий Чичерин заявил (РБК ознакомился с копией протокола совещания), что предполагаемые сроки строительства автодороги — 2020–2022 годы, а наблюдательный совет госкомпании, в который входит министр транспорта Евгений Дитрих, одобрил схему реализации проекта, предполагающую заключение долгосрочного инвестиционного соглашения с ДЗОК с последующей продажей доли потенциальному инвестору.

На совещании в Минтрансе выступил старший вице-президент банка ВТБ Юрий Молчанов, который заявил о «необходимости переструктурирования проекта в соответствии с федеральным законом «О концессионных соглашениях», а также о готовности банка выйти с частной концессионной инициативой реализации проекта.

«Окончательного решения по форме реализации проекта строительства «Дальнего западного обхода Краснодара» (ДЗОК) пока нет. Мы рассматриваем разные варианты: корпоративное ГЧП, инвестиционное соглашение и др.», — заявил РБК зампред правления «Автодора» Михаил Федянов. «Мы выберем вариант, который будет наиболее востребованным и удовлетворять заявленным срокам. Я думаю, что ближе к концу года будет точная ясность. Мы активно обсуждаем этот проект со всем банковским сообществом», — добавил он.

Российский фонд прямых инвестиций, который вместе с турецко-итальянской ICA Construction претендовал на долю в ДЗОК, подтверждает интерес к проекту и готов рассматривать участие после того, как «Автодор» примет решение о форме его реализации, сказал РБК представитель фонда.

Еще один претендент на участие в проекте — группа компаний «Автобан». «Цель «Автобана» — создание высококачественных автомобильных дорог, являющихся основой для развития регионов и улучшения качества жизни населения. <...> Строительство дальнего западного обхода Краснодара является значимым проектом», — говорится в ответе пресс-службы «Автобана» на запрос РБК.

ВТБ, который финансировал создание двух участков платной автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург, намерен участвовать в более крупной стройке «Автодора» — строительстве автодороги Москва — Казань стоимостью 730 млрд руб. в рамках проекта «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), которое 1 ноября одобрил премьер Дмитрий Медведев. «Проект «Автодора» абсолютно реален, он обеспечен необходимыми бюджетными инвестициями, поэтому найти дополнительные 200–300 млрд руб. внебюджетного финансирования на сегодняшний день абсолютно реалистичная задача. <...> Мы были бы заинтересованы поучаствовать в проекте ЕЗК, у нас хороший аппетит на такого рода проекты», — отметил Панкратов.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: ВТБ, Краснодар
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