«Аэрофлот» сообщил о сбое системы регистрации на рейсы в Шереметьево
В работе системы регистрации на рейсы «Аэрофлота» произошел сбой, сообщил РБК представитель авиакомпании.
Перебои в работе системы собеседник объяснил «проводимыми техническими работами на стороне провайдера».
«На 22:20 мск работа информационной системы восстановлена, обслуживание рейсов продолжается в обычном режиме. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, вызванные вынужденной задержкой в наземном обслуживании», — сказал перевозчик.
Источник, близкий к Шереметьево, уточнил РБК, что по состоянию на 22:15 задержано 15 рейсов «Аэрофлота» на час. «В 22:23 доступ к системе Sabre с рабочих мест на регистрации и посадке восстановлен», — добавил собеседник.
Сейчас регистрация и посадка идут в штатном режиме.
Сообщение о сбое на стойках регистрации терминала С Шереметьево появилось в телеграм-канале «Уважаемые пассажиры».
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