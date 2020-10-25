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Наследники умершего главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов

Ли Гон Хи оставил после себя активов на $15,6 млрд. Как пишет Yonhap, больше половины из этой суммы придется заплатить его наследникам в виде налога
Фото:Jang Se-young / Newsis / AP
Фото: Jang Se-young / Newsis / AP

Наследники председателя концерна Samsung Ли Гон Хи, который скончался 25 октября, заплатят в Южной Корее рекордную сумму налога на наследство, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

У Ли остались вдова и трое детей — сын Ли Чжэ Ен, фактически руководящий Samsung последние пять лет, а также две дочери Ли Буджин и Ли Со Хён.

Покойному главе концерна принадлежали 4,18% акций флагманской компании Samsung Electronics Co., а также 0,08% их привилегированных акций. Он владел 29,76% акций Samsung Life Insurance Co., 2,88% акций Samsung C&T Corp. и 0,01% Samsung SDS Co.

Умер глава Samsung Ли Гон Хи
Общество
Ли Гон Хи

В общей сложности Ли оставил после себя активы на 18 трлн вон (около $15,6 млрд). Как утверждает Yonhap со ссылкой на экспертов в сфере налогообложения, наследникам предстоит выплатить около 10 трлн вон ($8,87 млрд) налогов на наследство только за акции.

При этом семья главы Samsung может выплачивать налоги на протяжении нескольких лет: законодательство Южной Кореи предусматривает рассрочку платежей на срок пять лет и более. Ранее такой возможностью воспользовались наследники главы LG Group Ку Бон-Му, который умер в 2018 году.

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Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. В 2014 году он перенес сердечный приступ, после чего начались проблемы со здоровьем. Руководство концерном он передал своему сыну.

Ли — сын основателя Samsung Ли Бен Чхоля. После смерти отца в 1987 году он возглавил компанию, а с 1993 года начал корпоративную реформу по западному образцу. Под управлением Ли Samsung за четверть века выросла из корейского производителя в одного из мировых лидеров рынка электроники.

Автор
Михаил Котляр
Южная Корея Samsung наследство налоги
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