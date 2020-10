Наследники умершего главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов

Ли Гон Хи оставил после себя активов на $15,6 млрд. Как пишет Yonhap, больше половины из этой суммы придется заплатить его наследникам в виде налога

Фото: Jang Se-young / Newsis / AP

Наследники председателя концерна Samsung Ли Гон Хи, который скончался 25 октября, заплатят в Южной Корее рекордную сумму налога на наследство, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

У Ли остались вдова и трое детей — сын Ли Чжэ Ен, фактически руководящий Samsung последние пять лет, а также две дочери Ли Буджин и Ли Со Хён.

Покойному главе концерна принадлежали 4,18% акций флагманской компании Samsung Electronics Co., а также 0,08% их привилегированных акций. Он владел 29,76% акций Samsung Life Insurance Co., 2,88% акций Samsung C&T Corp. и 0,01% Samsung SDS Co.

В общей сложности Ли оставил после себя активы на 18 трлн вон (около $15,6 млрд). Как утверждает Yonhap со ссылкой на экспертов в сфере налогообложения, наследникам предстоит выплатить около 10 трлн вон ($8,87 млрд) налогов на наследство только за акции.