Сечин увидел стремление США к появлению на нефтяном рынке US-PEC

Пока участники ОПЕК+ сокращали уровень добычи нефти, Соединенные Штаты ее наращивали, пытаясь стать крупным экспортером, сказал глава «Роснефти»

Игорь Сечин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

США «вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти», заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на проходящем в Вероне Евразийском экономическом форуме, передает «Интерфакс».

Вашингтон, по словам Сечина, исходит из «далеко не бескорыстных» интересов и применяет «далеко не рыночные» методы.

«Более того, США намерены стать крупным экспортером нефти. Фактически мы можем говорить о возникновении конструкции US-PEC, тем более что с учетом недавних событий глубину взаимоотношений США и Саудовской Аравии трудно переоценить», — сказал глава «Роснефти». Он напомнил, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в мае 2017 года в Саудовскую Аравию между двумя странами были подписаны контракты на сумму свыше $300 млрд.

Та поездка стала первым для Трампа зарубежным визитом. По ее результатам было подписано десятилетнее соглашение на $350 млрд о поставках Эр-Рияду оружия. Согласно этой договоренности Саудовская Аравия получит танки, корабли, средства ПВО, радары, системы военной связи и технологии в области кибербезопасности.

Трамп в этом году неоднократно обращался к ОПЕК с призывом снизить мировые цены на нефть. Саудовская Аравия и Россия исключили такую возможность.

В то время как участники соглашения по ограничению добычи нефти снижали уровень добычи, США нарастили ее на 2,2 млн баррелей в сутки, отметил глава «Роснефти».

По словам Сечина, в мире наблюдается минимальный за десятилетие уровень свободных мощностей. Это не позволит возместить те мощности, которые выбывают «в основном по вине администрации США», добавил глава «Роснефти». «Любое дополнительное внешнее негативное событие (…) может привести к новому резкому росту цены нефти, который усилит риски для мировой экономики и завершит цикл экономического роста последнего десятилетия», — добавил он. Глава «Роснефти» заявил, что это не отвечает ни интересам потребителей, ни интересам производителей.

В Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) входят 15 государств, включая Саудовскую Аравию. Эти государства контролируют более половины мировых запасов нефти, на их долю приходится половина мирового экспорта. Россия членом картеля не является.

По прогнозам организации, в 2018 году уровень добычи нефти в США может превысить уровень добычи в России. Кроме того, в США этот показатель будет увеличиваться до 2025 года, а в России оставаться примерно на одном уровне.