Philip Morris и Altria отказались от создания холдинга за $210 млрд

Philip Morris и Altria отказались от создания холдинга за $210 млрд

Лидеры табачного рынка Philip Morris International (PMI) и Altria не смогли договориться о слиянии и прервали переговоры

Фото: Carla Gottgens / Bloomberg

Компании Philip Morris International (PMI) и Altria прекратили переговоры о слиянии, результатом которых могло стать появление на мировом табачном рынке холдинга с капитализацией в $210 млрд. О прекращении переговоров говорится в сообщениях обеих компаний.

«Хотя мы были согласны с тем, что создание новой объединенной компании потенциально способно увеличить доход и сократить расходы, мы не смогли прийти к соглашению», — заявил глава Altria Говард Уиллард.

В свою очередь, CEO PMI Андре Каланцопулос пояснил, что по итогам консультаций компании приняли решение сосредоточить усилия на распространении в США разработанной PMI системы нагревания табака IQOS. По словам главы PMI, для обеих компаний такое решение является частью их «взаимного интереса в достижении будущего, свободного от табачного дыма».

О возможном слиянии двух производителей сигарет Marlboro (через свою «дочку» Altria владеет правами на бренд на территории США, а PMI — за пределами страны) стало известно в конце августа. Эксперты The Financial Times тогда оценили капитализацию нового холдинга в $210 млрд, однако сами компании предупреждали, что сделка, провести которую предполагалось путем обмена акциями, может и не состояться.