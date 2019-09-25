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Бизнес ,  
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Philip Morris и Altria отказались от создания холдинга за $210 млрд
Лидеры табачного рынка Philip Morris International (PMI) и Altria не смогли договориться о слиянии и прервали переговоры
Philip Morris PM $75,86 +6,2% Купить
Фото: Carla Gottgens / Bloomberg

Компании Philip Morris International (PMI) и Altria прекратили переговоры о слиянии, результатом которых могло стать появление на мировом табачном рынке холдинга с капитализацией в $210 млрд. О прекращении переговоров говорится в сообщениях обеих компаний.

«Хотя мы были согласны с тем, что создание новой объединенной компании потенциально способно увеличить доход и сократить расходы, мы не смогли прийти к соглашению», — заявил глава Altria Говард Уиллард.

В свою очередь, CEO PMI Андре Каланцопулос пояснил, что по итогам консультаций компании приняли решение сосредоточить усилия на распространении в США разработанной PMI системы нагревания табака IQOS. По словам главы PMI, для обеих компаний такое решение является частью их «взаимного интереса в достижении будущего, свободного от табачного дыма».

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О возможном слиянии двух производителей сигарет Marlboro (через свою «дочку» Altria владеет правами на бренд на территории США, а PMI — за пределами страны) стало известно в конце августа. Эксперты The Financial Times тогда оценили капитализацию нового холдинга в $210 млрд, однако сами компании предупреждали, что сделка, провести которую предполагалось путем обмена акциями, может и не состояться.

Портфель брендов Altria включает в себя, кроме Marlboro (права на территории США), также сигары Black & Mild, жевательные табаки Copenhagen и Skoal, вина Chateau Ste. Michelle, Columbia Crest, 14 Hands и т.д.

Портфель табачных марок PMI включает в себя международные бренды Marlboro (за пределами США), L&M, Chesterfield, Philip Morris, Parliament и Bond Street, а также ряд локальных брендов, популярных на рынках отдельных стран, — Canadian Classics (Канада), Delicados (Мексика), Sampoerna U (Индонезия) и т.д., а также разработанную компанией систему нагревания табака IQOS.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Altria, Altria Group, Philip Morris International
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