Philip Morris заявил о переговорах по созданию холдинга за $210 млрд

Philip Morris заявил о переговорах по созданию холдинга за $210 млрд

Philip Morris International ведет переговоры о слиянии с Altria, которая является крупнейшим проивзодителем сигарет в США

Фото: Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg

Табачные производители Philip Morris International (PMI) и Altria ведут переговоры о слиянии. Об этом говорится в сообщении PMI. Предполагается, что сделка будет проведена путем обмена акциями.

Altria является материнской компанией для таких производителей табака, как Philip Morris USA, John Middleton, Inc., U.S. Smokeless Tobacco Company, а также «Philip Morris Capital Corporation, а также винного дома Chateau St. Michelle. Philip Morris International в марте 2008 года была выведена из состава холдинга. Таким образом Altria контролирует Philip Morris USA.

Как пишет Financial Times, в случае слияния Philip Morris International и Altria капитализация такой корпорации, которая объединит производителей Marlboro, превысит $210 млрд.

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