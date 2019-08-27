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Доллар/Рубль ₽67 (+0,64%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Philip Morris заявил о переговорах по созданию холдинга за $210 млрд
Philip Morris International ведет переговоры о слиянии с Altria, которая является крупнейшим проивзодителем сигарет в США
Фото: Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg

Табачные производители Philip Morris International (PMI) и Altria ведут переговоры о слиянии. Об этом говорится в сообщении PMI. Предполагается, что сделка будет проведена путем обмена акциями.

Altria является материнской компанией для таких производителей табака, как Philip Morris USA, John Middleton, Inc., U.S. Smokeless Tobacco Company, а также «Philip Morris Capital Corporation, а также винного дома Chateau St. Michelle. Philip Morris International в марте 2008 года была выведена из состава холдинга. Таким образом Altria контролирует Philip Morris USA.

Как пишет Financial Times, в случае слияния Philip Morris International и Altria капитализация такой корпорации, которая объединит производителей Marlboro, превысит $210 млрд.

Материал дополняется.

Автор: Константин Ткаченко
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