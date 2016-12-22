Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных для помощи Intel

Поставщик чипов считает, что Apple делилась кодом и программами с непосредственным конкурентом — компанией Intel. Судебные тяжбы между Qualcomm и Apple длятся больше полутора лет

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Американский производитель полупроводников и телекоммуникационного оборудования обвинил Apple в краже конфиденциальной информации и производственных секретов. Эти данные использовались, чтобы улучшить производительность процессоров от Intel, конкурента Qualcomm, считают в компании. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, поступившие в верховный суд Калифорнии в Сан-Диего.

Qualcomm надеется, что эти обвинения будут включены в состав судебного спора между компаниями. «Незаконное использование производственных секретов Qualcomm с целью помочь конкуренту догнать нас наносит нам непоправимый ущерб. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось», — заявил исполнительный вице-президент компании Дональд Розенберг.

Apple не ответила на запрос телеканала, в Intel от комментариев отказались.

Новые обвинения предъявлены в рамках спора, который начался в ноябре прошлого года. Производитель чипов тогда обратился в суд, настаивая, что Apple нарушила соглашение и не позволяла Qualcomm проверять, защищены ли от посторонних программное обеспечение и исходный код, которые по договоренности использовал производитель смартфонов. Теперь Qualcomm считает, что Apple украла предоставленные ей код и программы и передала их инженерам Intel.

Доказательства производитель чипов пока не представил, отмечает телеканал, но в документах ссылается на переписку между сотрудниками Intel и Apple.

Apple и Qualcomm ведут с начала 2017 года несколько судебных споров в разных странах. В январе 2017 года Apple обвинила своего поставщика в том, что он продавал ей чипы по завышенной цене, пользуясь доминирующим положением на рынке. Производитель смартфонов также призвал своих подрядчиков приостановить лицензионные платежи в адрес Qualcomm. Последняя в итоге подала иск к Apple. В июле уже подрядчики обратились в суд, оспорив требование отчислений со стороны Qualcomm.

Кроме того, в июле Qualcomm обвинила Apple в нарушении патентов, связанных с продолжительностью работы аккумулятора, на что производитель мобильной техники ответил встречным иском: производитель iPhone настаивает, что процессоры Snapdragon нарушают патенты Apple.

В январе 2018 года производителя чипов оштрафовала Еврокомиссия. В ЕС заключили, что Qualcomm доплачивала Apple для того, чтобы та не стала приобретать продукцию у производителей-конкурентов. Сумма штрафа составила почти €1 млрд.