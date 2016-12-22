ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,52 65,25 EUR Нал. 78,22 76,74 USD Бирж. 65,89 +0,06 EUR Бирж. 77,56 +0,19 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6392,70 -239,98 IMOEX 2444,22 +0,58% RTSI 1169,04 +0,52% Brent 81,85 +0,84% DJIA 26494,74 -0,26% Nasdaq 8010,50 +0,20%
Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных для помощи Intel
Лента новостей
Лавров связал арест «российского шпиона» в Норвегии с пропагандой 23:16, Политика Механизм несогласных: как сторонники сделки с Ираном защищаются от Трампа 23:05, Политика «ОПЕК грабит весь мир»: главное из выступления Трампа в ООН 22:56, Политика  Макрон назвал тупиковой логику Трампа в расчете цены на нефть 22:51, Политика Минобороны показало видео ударов новых противокорабельных ракет 22:44, Политика Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных для помощи Intel 22:41, Бизнес При взрыве на мебельной фабрике в Белоруссии пострадали шесть человек 22:26, Общество Санкции, кредиты и плохие долги: главные угрозы банковской системе России 22:24, Финансы Александр Головин впервые отыграл полный матч за «Монако» 22:20, Спорт Комику Биллу Косби вынесли приговор за сексуальное насилие 22:11, Общество Еще один фигурант списка Титова вернулся в Россию 22:00, Общество Захарова указала на единственное упоминание России в речи Трампа в ООН 21:58, Политика Китайская камера и диета из крекеров: как создавали Instagram 21:55, Общество  Роухани упрекнул Трампа за «игру словами» 21:42, Политика Регионы на марше: как последние выборы могут изменить российскую политику 21:36, Политика Трамп с трибуны ООН призвал бороться с социализмом 21:24, Политика Суд признал банк «Югра» банкротом 21:13, Бизнес Daily Beast узнала про законопроект о снятии части санкций с России 21:05, Политика Макрон заявил о желании привлечь другие страны в G7 20:58, Политика Мадуро поблагодарил Трампа за санкции против его жены 20:30, Политика Аксенов выступил за импортозамещение в российском кинематографе 20:06, Общество «Автодор» назвал сроки строительства платной трассы Москва — Казань 19:59, Общество Прокуратура Челябинска потребовала завести дела из-за мусорного коллапса 19:44, Общество «Ростелеком» провел ребрендинг впервые с 2011 года 19:42, Технологии и медиа Трамп с трибуны ООН потребовал ОПЕК снизить цены на нефть 19:35, Экономика СМИ назвали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии 19:31, Бизнес Совет директоров ВТБ решил купить банк «Возрождение» 19:19, Финансы Футболист «Реала» Иско пропустит матч с ЦСКА из-за аппендицита 19:13, Спорт
Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных для помощи Intel
Бизнес, 22:41
0
Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных для помощи Intel
Поставщик чипов считает, что Apple делилась кодом и программами с непосредственным конкурентом — компанией Intel. Судебные тяжбы между Qualcomm и Apple длятся больше полутора лет
Фото: Frank Duenzl / DPA / ТАСС

Американский производитель полупроводников и телекоммуникационного оборудования обвинил Apple в краже конфиденциальной информации и производственных секретов. Эти данные использовались, чтобы улучшить производительность процессоров от Intel, конкурента Qualcomm, считают в компании. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, поступившие в верховный суд Калифорнии в Сан-Диего.

Qualcomm надеется, что эти обвинения будут включены в состав судебного спора между компаниями. «Незаконное использование производственных секретов Qualcomm с целью помочь конкуренту догнать нас наносит нам непоправимый ущерб. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось», — заявил исполнительный вице-президент компании Дональд Розенберг.

Apple не ответила на запрос телеканала, в Intel от комментариев отказались.

Новые обвинения предъявлены в рамках спора, который начался в ноябре прошлого года. Производитель чипов тогда обратился в суд, настаивая, что Apple нарушила соглашение и не позволяла Qualcomm проверять, защищены ли от посторонних программное обеспечение и исходный код, которые по договоренности использовал производитель смартфонов. Теперь Qualcomm считает, что Apple украла предоставленные ей код и программы и передала их инженерам Intel.

Доказательства производитель чипов пока не представил, отмечает телеканал, но в документах ссылается на переписку между сотрудниками Intel и Apple.

Apple и Qualcomm ведут с начала 2017 года несколько судебных споров в разных странах. В январе 2017 года Apple обвинила своего поставщика в том, что он продавал ей чипы по завышенной цене, пользуясь доминирующим положением на рынке. Производитель смартфонов также призвал своих подрядчиков приостановить лицензионные платежи в адрес Qualcomm. Последняя в итоге подала иск к Apple. В июле уже подрядчики обратились в суд, оспорив требование отчислений со стороны Qualcomm.

Кроме того, в июле Qualcomm обвинила Apple в нарушении патентов, связанных с продолжительностью работы аккумулятора, на что производитель мобильной техники ответил встречным иском: производитель iPhone настаивает, что процессоры Snapdragon нарушают патенты Apple.

В январе 2018 года производителя чипов оштрафовала Еврокомиссия. В ЕС заключили, что Qualcomm доплачивала Apple для того, чтобы та не стала приобретать продукцию у производителей-конкурентов. Сумма штрафа составила почти €1 млрд.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Qualcomm , Apple , Intel
Главное
Макрон назвал тупиковой логику Трампа в расчете цены на нефть Политика
Материалы по теме
Подрядчики Apple подали в суд на поставщика чипов Qualcomm Бизнес
Apple потребовала от поставщика чипов Qualcomm через суд $1 млрд Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter