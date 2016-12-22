Поставщика микросхем Apple оштрафовали на миллиард евро

В ЕС заключили, что соглашение между производителем смартфонов и Qualcomm лишало другие компании возможности конкурировать. Поставщик чипов платил Apple, чтобы она не приобретала чипы других производителей

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Европейская комиссия оштрафовала американского производителя телекоммуникационного оборудования Qualcomm на €997 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке микросхем LTE, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Исполнительный орган ЕС постановил, что Qualcomm осуществляла «значительные выплаты ключевому клиенту» — корпорации Apple — за то, чтобы она не приобретала микросхемы у конкурентов. Это является нарушением антимонопольных правил ЕС, говорится в сообщении.

Микросхемы, которые поставляла компания, позволяют смартфонам и планшетам подключаться к сетям сотовой связи и используются для передачи данных, включая аудиоинформацию. Qualcomm, как отмечает Еврокомиссия, является крупнейшим в мире поставщиком микросхем LTE, а ее ключевой клиент — Apple.

В 2011 году Qualcomm и Apple подписали соглашение, согласно которому производитель микросхем обещал платить Apple при условии, что производитель смартфонов будет использовать только микросхемы Qualcomm в своих iPhone и iPad. В 2013 году срок действия соглашения был продлен до конца 2016 года. В соглашении указывалось, что Qualcomm вправе прекратить платить, если Apple выпустит продукт с микросхемой от другого производителя.

«Это означало, что конкурентам Qualcomm было отказано в возможности эффективно бороться за существенный бизнес Apple вне зависимости от качества их продуктов. Им также было отказано в потенциальных бизнес-возможностях с другими клиентами, которые появились, если бы Apple стала их клиентом», — заключили в Еврокомиссии.

Внутренние документы Apple дают основания полагать, что корпорация размышляла о частичной смене поставщика и рассматривала вариант с Intel, говорится в сообщении. Но положение об эксклюзивности поставок Qualcomm стало весомым фактором в решении производителя смартфонов не менять поставщика. С сентября 2016 года, когда действие контракта с Qualcomm подходило к концу, Apple начала частично закупать микросхемы у Intel.

«Но до тех пор действия Qualcomm лишали потребителей и другие компании преимуществ эффективной конкуренции, а именно свободного выбора и инновации», — отметили в ЕК. Власти ЕС решили оштрафовать компанию, размер штрафа составил 4,9% от оборота Qualcomm в 2017 году. Производителю чипсетов также запрещено пользоваться такими бизнес-практиками в будущем.

Bloomberg отмечает, что это первое решение ЕС против Qualcomm. В 2009 году в Европе остановили расследование о том, как компания лицензировала патенты в области 3G-связи. На запросы агентства с просьбой прокомментировать решение Еврокомиссии Qualcomm, Apple и Intel оперативно не ответили.

Apple и Qualcomm участвуют в нескольких судебных разбирательствах по всему миру. В США Apple обвиняет поставщика чипов в завышении цен, а в Китае Qualcomm требует запретить производство и продажу iPhone из-за того, что Apple не платит компании за использование ее технологий. Кроме того, в США идет отдельное разбирательство между производителем чипов и подрядчиками Apple: Qualcomm требует платить лицензионные отчисления за использование чипов, а подрядчики обвиняют компанию в нарушении антимонопольного законодательства.