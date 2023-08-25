Поставки леса в Китай с Северо-Запада стали вдвое дешевле, чем из Сибири

Цена доставки пиломатериалов с Северо-Запада в Китай упала с $120 до $20 за 1 куб. м из-за переизбытка контейнеров, а из Сибири — выросла с $20 до $50, заявил глава Segezha Group. Он призвал диверсифицировать способы отгрузки леса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

У лесоперерабатывающих предприятий на северо-западе России существенно сократились логистические расходы при доставке пиломатериалов в Китай по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и первым кварталом 2023-го. Например, в моменте стоимость доставки в Китай опустилась с $120 до $20 за 1 куб. м, сейчас на рынке есть спотовые предложения по цене еще ниже — $4 за 1 куб. м. Об этом рассказал РБК президент одного из ведущих лесопромышленных холдингов Segezha Group (владеет Сегежским ЦБК и другими активами на Северо-Западе и в Сибири) Михаил Шамолин.

Это подтвердили представитель крупнейшего производителя фанеры «Свеза» (тоже работает в Северо-Западном федеральном округе) и топ-менеджер другого лесопромышленного предприятия, работающего на Северо-Западе: «Сейчас мы наблюдаем предложения от контейнерных операторов по доставке грузов в Китай меньше $10 за 1 куб. м». Ставки начали падать с весны 2023 года, а до такого минимума опустились только в августе. «На северо-западе России есть определенный дисбаланс импорта и экспорта — импорт из Китая вырос, а российских экспортных грузов не хватает, из-за этого действительно сильно упали ставки на транспортировку в контейнерах», — пояснил он. По данным таможенной службы Китая, за январь—июль 2023 года поставки товаров из Китая в Россию почти удвоились, увеличившись с $36,07 млрд до $62,55 млрд. Российская Федеральная таможенная служба не публикует статистику с весны 2022 года.

Шамолин тоже считает, что одна из причин такого резкого снижения ставок логистических услуг — накопившийся дисбаланс потоков груженых и порожних контейнеров по направлениям Запад — Восток и Восток — Запад: в частности, происходит «затоваривание контейнеров в Москве и Санкт-Петербурге». «[Такие низкие ставки при вывозе пиломатериалов с Северо-Запада] — это объяснимо, так как для транспортных компаний это необходимость, при наличии ограничений по перевозке порожних (пустых. — РБК) контейнеров железной дорогой и даже при их снятии лучше разделить расходы с грузоотправителем», — говорит глава Segezha Group.

Но для объективной оценки ситуации на рынке пиломатериалов нужно рассматривать ситуацию в комплексе, с учетом второго центра лесопиления России — Сибири, указывает Шамолин. Там с начала 2023 года существует огромный дефицит контейнеров, поэтому сейчас цена доставки в контейнерах с сибирских лесоперерабатывающих заводов в Китай составляет $55 за 1 куб. м и более, добавляет он. До кризиса стоимость логистики из Сибири, которая значительно ближе к китайскому рынку, составляла $20, c Северо-Запада — $40. Шамолин считает оптимальной среднюю цену доставки с Северо-Запада и из Сибири $30–35 за 1 куб. м, что позволит конкурировать с производителями из Северной Америки и Европы на рынке Китая.

Почему упали ставки на Северо-Западе и выросли в Сибири

Ставки отправок грузов в контейнерах с северо-запада России на восток низкие по причине серьезной конкуренции среди операторов за экспортный груз в направлении Китая, говорит представитель крупнейшего в России железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Сейчас в Московском транспортном узле образовался значительный профицит порожних (пустых) контейнеров при существенной потребности в них в экспортообразующих регионах Сибири, продолжает он. «Действительно есть нехватка контейнерного оборудования. Это связано с ограничениями на железной дороге на досыл порожних контейнеров на небольшие расстояния с крупных узловых станций Сибири на небольшие станции в этом же регионе», — подтверждает представитель транспортной группы FESCO, которая тоже занимается перевозками грузов в контейнерах (по железной дороге и по морю) и договорилась о перевозке грузов Segezha Group в Азию на Петербургском экономическом форуме в июне 2023 года.

К тому же наблюдается нехватка порожних вагонов на морских терминалах Дальнего Востока и сухопутных терминалах Дальневосточного федерального округа для загрузки импорта, замечает представитель «Трансконтейнера». По его словам, на этих маршрутах в РЖД «крайне ограниченно» согласуются заявки на отправки порожних контейнеров. «В результате, чтобы обеспечивать возврат контейнеров в логистическую цепочку, операторам необходимо обеспечивать загрузку контейнеров по сниженной ставке для подсыла емкости в Сибирь и на Дальний Восток», — жалуется он.

Представитель «Трансконтейнера» подчеркивает, что дефицит контейнеров в Красноярске и всей Восточной Сибири, где находится много лесопромышленных предприятий, — «достаточно острая проблема». «Ставки с Северо-Запада действительно упали, а в Сибири исторический дефицит, потому что РЖД не разрешает подавать туда «порожняк», в итоге экспортные товары не могут нормально уехать оттуда (Красноярская и Восточно-Сибирская железные дороги)», — добавляет источник среди транспортных компаний.

Согласно временным правилам определения очередности перевозок грузов по сети РЖД, принятым в марте 2022 года, после начала спецоперации России на Украине и введения международных санкций, порожние контейнеры имеют меньший приоритет по сравнению с грузами внутреннего или экспортного направления, напоминает представитель железнодорожной монополии. Такой подход направлен на стимулирование максимального использования дефицитной инфраструктуры восточного направления, указывает он.

Как решить проблему

«Проблему дефицита контейнеров в Сибири решаем по-разному, в частности убеждаем РЖД увеличить подсыл поездов туда во внутрироссийском сообщении», — рассказал РБК источник в одной из транспортных компаний. В настоящее время РЖД совместно с контейнерными операторами вырабатывают решения, направленные на обеспечение подвода контейнеров в регионы путем формирования попутной загрузки либо пополняя существующие контейнерные маршруты порожними контейнерами, но не более 50% от состава, рассказал РБК представитель компании.

«Помимо краткосрочных скачков ставок транспортных компаний нужно анализировать среднесрочные и долгосрочные тенденции в логике развития мощностей Восточного полигона, РЖД в целом, необходимости загрузки порта Санкт-Петербург, баланса экспортных и импортных операций России в целом», — считает Шамолин. По его словам, в этой ситуации диверсификация способов отгрузки — прямые морские отгрузки контейнерами, мультимодальные, прямые железнодорожные отгрузки — основной путь решения для стабильных экспортных поставок.

Сейчас снизились ставки не только на железнодорожные, но и на морские контейнерные перевозки, замечает топ-менеджер лесопромышленного предприятия, работающего на Северо-Западе. Например, в прошлом году на пике стоимость доставки в Китай через порт Санкт-Петербург составляла $7 тыс. за контейнер, сейчас — $1,2–1,3 тыс. за контейнер, что соответствует $25 за 1 куб. м. «Мы считаем, что ставки логистики на таком низком уровне не могут долго держаться. Но это зависит от множества факторов — от объемов импорта, возможностей по росту экспорта из России и так далее», — говорит он. Представитель «Свезы» тоже считает, что такое резкое падение ставок — краткосрочный тренд. «Также не исключено, что они могут начать расти из-за сокращения объемов импорта в Китай и дальнейшего роста курса валют по отношению к рублю», — предупреждает он.

«В этих условиях ключевым решением по поддержке отрасли стали государственные субсидии для лесопромышленного комплекса на компенсацию логистических затрат. Этот инструмент уже показал свою эффективность, и мы надеемся, что он и дальше будет использоваться для поддержки российского ЛПК как одного из наиболее пострадавших от санкций секторов экономики», — говорит представитель «Свезы». В конце июля 2023 года правительство приняло постановление, согласно которому лесопромышленные предприятия в 2023–2024 годах смогут рассчитывать на компенсацию до 80% затрат на транспортировку своей продукции в случае экспорта через морские порты на территории Северо-Западного федерального округа. «В долгосрочной перспективе очень важна поддержка правительства России в виде специальной субсидии на экспортные перевозки лесопромышленников через порты северо-запада России», — подтверждает Шамолин.

Сейчас ведется активная работа по продлению нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (действует до конца 2024 года), в рамках которого реализуется механизм компенсации затрат на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса, чтобы продолжить востребованную российскими предприятиями поддержку несырьевого экспорта, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Вопрос продления действия этого механизма будет решаться по согласованию с заинтересованными ведомствами и представителями отрасли, а также с учетом экономической ситуации, добавили там.

Представитель «Свезы» считает, что помимо сохранения транспортных субсидий российским лесопромышленникам может помочь привлечение крупных грузоперевозчиков для работы по маршрутам, проходящим через порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Помимо этого, компаниям требуется поддержка при заключении межправительственных соглашений, они также нуждаются в новых финансовых маршрутах и инфраструктурных финансовых решениях для осуществления международных взаиморасчетов.