Из параллельного импорта решили убрать средства для зубов Oral-B

Из обновленного списка товаров для параллельного импорта хотят убрать Biorepair и Oral-b, в него добавят бренды измерительного оборудования, такие как Carl Zeiss и Karl Storz. Минпромторг предложил продлить механизм на 2026 год

Минпромторг предложил обновить перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту, следует из проекта приказа ведомства.

Из списка предлагается исключить продукцию производителей зубных паст, щеток, ершиков и других товаров для ухода за полостью рта Biorepair и Oral-B. Также, согласно документу, по параллельному импорту не будут ввозить бытовую технику Braun и игрушки Spin Master.

Среди других брендов, которые могут убрать из перечня — Amazone, Trimble и Ricoh. В то же время в список хотят добавить новые позиции (Carl Zeiss, Karl Storz и A&D).

«Что касается добавления позиций в перечень, то это происходит для точечного обеспечения потребителей и промышленных предприятий необходимой продукцией, в данном случае предназначенной для проведения высокоточных измерений», — заявили в Минпромторге (цитата по ТАСС)

Министерство напомнило, что список корректируют либо в связи с замещением позиций товарами производителей из России или дружественных стран, либо в связи с началом официальных поставок.

Закон, разрешающий ввоз продукции без согласия правообладателя, вступил в силу летом 2022 года, в июне его предложили продлить еще на год — до конца 2026-го. Власти отмечают, что объем поставок снижается — по словам министра Антона Алиханова, сейчас он составляет около $2 млрд в месяц, а на пике, в декабре 2023 года — в три раза больше ($6 млрд): «Это тесно связанно с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставок продукции, произведенной в дружественных странах».

За время работы механизма изменения в приказ вносили восемь раз, например, весной из списка исключили ноутбуки HP и Fujitsu и несколько брендов косметики.