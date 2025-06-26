Глава «Аквариуса» назвал лучшей поддержкой запрет параллельного импорта

Глава «Аквариуса» назвал запрет параллельного импорта лучшим способом поддержки российских технологических компаний. По его словам, это позволило бы увеличить рынок отечественных решений втрое

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лучшей мерой поддержки российских производителей электроники был бы запрет параллельного импорта для тех сегментов оборудования, которое производится в России, например, серверов. Об этом в интервью РБК заявил глава «Аквариуса» Алексей Калинин.

По его оценке, это сразу увеличит рынок в три раза. Альтернативой могло бы стать расширение требований к критической информационной инфраструктуре на новые отрасли или типы компаний. Сейчас под требования к критической информационной инфраструктуре подпадают сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, телекоммуникационных, медицинских и ряда др. компаний.

«Минпромторг сделал предложение правительству запретить параллельный импорт серверов. Мы это горячо поддерживаем. Благодарны государству, что оно нас поддерживает, например, дает субсидированную ставку. Но в условиях, когда ресурс ограничен, можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов. У нас хороший продукт. Мы это четко понимаем, потому что у нас очень требовательные заказчики. Например, частный Т-банк у нас крупный заказчик. Это некий proof (подтверждение. — РБК) качества», — указал Калинин. О том, что серверы и системы хранения данных могут быть исключены из списка параллельного импорта, год назад сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

При этом Калинин назвал мифом, что сопоставимое с иностранным по качеству российское оборудование стоит сильно дороже. Глава «Аквариуса» настаивает, что заказчик платит в том числе за безопасность, доверенность оборудования, а также сервис, гарантийное и постгарантийное техобслуживание. При параллельном импорте оборудования этого нет, настаивает Калинин. «После того, как многие иностранные вендоры ушли с рынка, буквально подставив своих клиентов и их бизнес, вряд ли к ним возможно такое же доверие, как раньше. Да, если в России не будет достаточной серийности, то китайское, американское оборудование будет дешевле. Но нужно учитывать, что, если такое оборудование завозится неофициально, по «контрабандной» схеме, это повышает его стоимость. Кроме того, заказчикам нужно будет самим организовать обслуживание, что также имеет некую цену», — объяснил он. В то же время глава «Аквариуса» настаивает, что внутренний спрос необходим, чтобы увеличить серийность.

Рассуждая о других мерах поддержки технологических компаний, Калинин отметил, что любой производитель электроники в России сегодня нуждается в дополнительном привлечении капитала. «Раньше для нас это было банковское кредитование, но что нам с этой ставкой делать? Пока те меры поддержки, о которых мы говорим, не приняты, IPO — это абстрактная история. Любая компания, которая занимается технологиями в любой стране, постоянно привлекает инвесторов и инвестиции, так как специфика отрасли в больших капитальных затратах и длительных сроках окупаемости», — отметил он.