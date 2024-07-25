Экс-глава «Космоса» стал кандидатом на место руководителя Red Wings

Кандидатом на должность гендиректора Red Wings стал Владимир Камынин, бывший топ-менеджер авиакомпании «Роскосмоса», «Аэропортов регионов» и Домодедово. Ранее стало известно о смене руководства перевозчика и его переходе под УК

Владимир Камынин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Кандидатом на должность гендиректора авиакомпании Red Wings, принадлежащей госкорпорации «Ростех», стал Владимир Камынин, рассказали два источника РБК, близких к Red Wings. Информацию подтвердил источник, близкий к акционерам перевозчика. «Такая кандидатура действительно рассматривается», — сказал собеседник.

При этом один из собеседников РБК уточнил, что Камынин может занять пост коммерческого директора авиакомпании.

Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в Red Wings находятся в стадии оформления, ответил на запрос представитель госкорпорации «Ростех». «Информация о конкретных физических и юридических лицах будет доведена позднее, после утверждения соответствующих корпоративных решений», — добавил он.

О том, что руководитель авиакомпании Евгений Солодилин в скором времени уйдет в отставку, 22 июля сообщили источники РБК. Для Red Wings будет назначена управляющая компания, отмечали они.

Евгений Солодилин был назначен гендиректором Red Wings в июле 2022 года, сменив на этом посту Евгения Ключарева. В августе 2023 года Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates с двумя самолетами: Ил-76 и Ил-96 (последний изначально предназначался для парка частного грузового перевозчика AirBridgeCargo). В 2024 году Red Wings ввела в эксплуатацию два модернизированных пассажирских лайнера — Ту-204 и Ту-214. Также в этом году стало известно, что Red Wings будет стартовым заказчиком будущего регионального российского самолета Ил-114-300 и что компания проведет ребрендинг.