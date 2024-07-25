Экс-глава «Космоса» стал кандидатом на место руководителя Red Wings
Кандидатом на должность гендиректора авиакомпании Red Wings, принадлежащей госкорпорации «Ростех», стал Владимир Камынин, рассказали два источника РБК, близких к Red Wings. Информацию подтвердил источник, близкий к акционерам перевозчика. «Такая кандидатура действительно рассматривается», — сказал собеседник.
При этом один из собеседников РБК уточнил, что Камынин может занять пост коммерческого директора авиакомпании.
Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в Red Wings находятся в стадии оформления, ответил на запрос представитель госкорпорации «Ростех». «Информация о конкретных физических и юридических лицах будет доведена позднее, после утверждения соответствующих корпоративных решений», — добавил он.
О том, что руководитель авиакомпании Евгений Солодилин в скором времени уйдет в отставку, 22 июля сообщили источники РБК. Для Red Wings будет назначена управляющая компания, отмечали они.
Евгений Солодилин был назначен гендиректором Red Wings в июле 2022 года, сменив на этом посту Евгения Ключарева. В августе 2023 года Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates с двумя самолетами: Ил-76 и Ил-96 (последний изначально предназначался для парка частного грузового перевозчика AirBridgeCargo). В 2024 году Red Wings ввела в эксплуатацию два модернизированных пассажирских лайнера — Ту-204 и Ту-214. Также в этом году стало известно, что Red Wings будет стартовым заказчиком будущего регионального российского самолета Ил-114-300 и что компания проведет ребрендинг.
Владимир Камынин окончил летную академию Национального авиационного университета (Кировоград) по специальности «инженер-пилот». В 2003 году получил MBA по стратегическому менеджменту в Российской экономической академии им. Плеханова. В 2020-м стал кандидатом экономических наук в Академии народного хозяйства при правительстве. С 2000 года работал директором по маркетингу в московском аэропорту Домодедово (до 2013-го). Затем был директором по развитию авиационного бизнеса в аэропортовом холдинге «Аэропорты регионов». С 2015 по 2017 год был директором по стратегическому развитию в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в ГК «Роскосмос»).
В последние годы Камынин возглавлял «Производственное объединение (ПО) «Космос» (авиакомпания в периметре «Роскосмоса»). По данным Росавиации, сейчас в ее парке лишь один самолет Як-42Д. Но в 2019 году в ее парк поступил самолет Ту-204, были планы дальнейшего обновления флота.
По данным СПАРК, в феврале 2024 года ПО «Космос» перешло под управление специального летного отряда (СЛО) Минобороны. В мае гендиректором авиакомпании был назначен Михаил Смирных. РБК сообщал, что Минобороны еще в первой половине 2022 года выкупило «Космос» у «Роскосмоса» за 1 руб. Как сообщали источники, для развития флота «Космоса» рассматривались в том числе самолеты, которые ранее использовали авиакомпания Red Wings и перевозчик «Дальавиа», который обанкротился в 2008 году.
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