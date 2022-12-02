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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
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Минобороны купило авиакомпанию у «Роскосмоса» за ₽1

Минобороны приобрело контрольный пакет акций авиакомпании «Космос»
«Роскосмос» уступил Минобороны контроль в своей дочерней авиакомпании «Космос» за 1 руб. Эту сделку в госкорпорации объяснили снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за «внешнеэкономических факторов»
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Самолет Ту-134 авиакомпании &laquo;Космос&raquo;
Самолет Ту-134 авиакомпании «Космос» (Фото: Саид Гуциев / РИА Новости)

Специальный летный отряд Минобороны приобрел у «Роскосмоса» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 руб., еще 26% остались у госкорпорации.

Об этом РБК рассказал гендиректор перевозчика Андрей Панкратов и подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса». Это произошло в первом полугодии 2022 году, когда гендиректором госкорпорации был еще Дмитрий Рогозин (ушел в отставку 15 июля; новым главой стал бывший вице-премьер Юрий Борисов). Продажу авиакомпании в «Роскосмосе» объяснили снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за «внешнеэкономических факторов». Кроме того, военному ведомству перешли долги «Космоса», добавляет Панкратов, не называя их сумму. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

После начала военной операции на Украине 24 февраля США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, которые затронули в том числе космическую отрасль. В ответ «Роскосмос» обратился к NASA, Европейскому (ESA) и Канадскому космическим агентствам (CSA) с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся ряда российских космических предприятий.

Для загрузки авиакомпании «Космос» был проработан «проект коллаборации» с летным отрядом Минобороны, позволяющий удовлетворять потребности ракетно-космической отрасли и военного ведомства, отмечает представитель «Роскосмоса». Переход под контроль Минобороны позволит обновить флот, который, по данным Росавиации на конец сентября, состоял из трех самолетов: одного Ту-134 и двух Як-42. В 2023 году авиапарк компании должны пополнить семь машин (пять пассажирских Ту-204/214 и два грузовых Ил-76) со вторичного рынка, говорит Панкратов. По словам двух источников РБК, знакомых с планами компании, для развития флота «Космоса» рассматриваются в том числе самолеты, которые ранее использовали авииакомпания Red Wings и перевозчик «Дальавиа», который обанкротился в 2008 году.

По какой схеме Минобороны получит самолеты, будет решено на уровне правительства и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), отмечает Панкратов. Детали этого проекта (в части Ту-204/214) обсуждаются, подтвердили в пресс-службе ОАК. «Структуры корпорации могут участвовать в проектах поставок отечественных самолетов со вторичного рынка в качестве партнеров, в том числе в вопросе восстановления летной годности. Ремаркетинг воздушных судов — нормальная практика», — добавили там, оговорившись, что в первую очередь сосредоточены на скорейшем запуске в производство новых гражданских самолетов. РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и «Ростеха».

Развитие флота позволит начать стадию финансового оздоровления авиакомпании (по данным СПАРК, ее суммарный чистый убыток в 2017-2021 годах составил 676 млн руб.), так как «Космос» получит эффективные машины более чем на 200 пассажирских мест, а Ил-76 будут востребованы Минобороны из-за выросших потребностей в перевозке грузов, говорит Панкратов. По его словам, «Космос» продолжит пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля. К регулярным полетам по этому направлению по заказу компании «Оборонлогистики» (создано Минобонроны в 2011 году) авиакомпания приступила летом 2019 года. «Выполнение воздушных перевозок пассажиров и грузов на воздушном судне Ту-134 стало отправной точкой в решении масштабной задачи по увеличению транспортной доступности архипелага Новая Земля для военнослужащих, членов их семей и других гражданских специалистов, занятых в освоении арктической зоны России», — сообщала пресс-служба «Космоса». Тогда же прорабатывался вопрос расширения маршрутной сети полетами из Архангельска в Мурманск, Амдерму, Нарьян-Мар, Котлас, Сыктывкар и Санкт-Петербург. РБК направил запрос в «Оборонлогистику».

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У «Роскосмоса» есть и другой перевозчик— Центр подготовки космонавтов имени Гагарина (в парке два Ту-204), которого Росавиация в августе 2022 года допустила к коммерческим полетам. К тому же, «Космос» остается авиационным оператором для ракетно-космической отрасли, добавляет представитель госкорпорации. Для минимизации рисков иметь две авиационные компании лучше, замечает Панкратов.

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Минобороны Роскосмос «Космос» авиаперевозки
ГК ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС ФГУП СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ ОТРЯД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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