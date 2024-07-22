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Гендиректор Red Wings Солодилин покинет свой пост

Гендиректор авиакомпании Red Wings, принадлежащей «Ростеху», Евгений Солодилин в ближайшее время покинет свой пост, рассказали два источника РБК. У авиакомпании появится управляющая компания
Евгений Солодилин
Евгений Солодилин (Фото: flyredwings.com)

Гендиректор российской авиакомпании Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех») Евгений Солодилин уйдет со своего поста, рассказали РБК два источника в отрасли. Ранее о кадровых перестановках сообщил телеграм-канал «Незыгарь».

По словам одного из собеседников РБК, в ближайшее время в Red Wings изменится структура управления — будет назначена управляющая компания. Близкий к менеджменту Red Wings собеседник РБК утверждает, что Евгений Солодилин на данный момент «уже закончил работу в авиакомпании» и в ближайше время сотрудникам представят новое руководство.

По его словам, у «Ростеха» «накопилось много вопросов» к Солодилину. «В этом году у авиакомпании просели налет и операционные результаты. Средняя загрузка рейса упала с 93% в 2023 году до 86–87% в этом году, что мало для высокого летнего сезона. Практически не летают российские самолеты Ту. Плохо работают поставки запчастей для иностранных самолетов. Boeing 777 (их у авиакомпании три штуки. — РБК) хорошо грузятся, но каждая задержка приносит около 1,5 млн руб. дополнительных расходов», — перечисляет собеседник РБК.

Другой собеседник РБК, напротив, отмечает, что налет каждого Boeing 777 составляет по 370 часов и 77% прибыли авиакомпании за 2023 год пришлось на рейсы именно на этих воздушных судах.

Евгений Солодилин был назначен гендиректором Red Wings в июле 2022 года, сменив на этом посту Евгения Ключарева, который попросил об отставке. В августе 2023 года Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates с двумя самолетами: Ил-76 и Ил-96 (последний изначально предназначался для парка частного грузового перевозчика AirBridgeCargo).

В 2024 году Red Wings ввела в эксплуатацию два модернизированных пассажирских лайнера — Ту-204 и Ту-214. Также в этом году стало известно, что Red Wings будет стартовым заказчиком будущего регионального российского самолета Ил-114-300 и что компания проведет ребрендинг.

До руководства авиакомпанией Солодилин был гендиректором подмосковного аэропорта Жуковский. Участвовал в создании аэропорта сначала на инвестиционной стадии, затем на стадии операционной деятельности. С 2016 года Евгений Солодилин параллельно возглавлял компанию «Жиа карго», — инвестора и оператора грузового терминала в Жуковском.

Источники «Интерфакса» сообщали, что в начале этого года у Жуковского появились новые бенефициары — близкие к группе «Аэродинамика». По данным одного из источников агентства, блокпакет «Рампорт Аэро» при этом теперь у авиакомпании Red Wings. В последний раз «Рампорт Аэро» раскрывало сведения о владельцах в отчетности за 2021 год: 52,49% в компании было у «Юнайтед эйрпортс менеджмент», 25,01% — у «ТВК Россия» (ликвидируется), 22,5% — у советника президента ОАК Бориса Алешина.

РБК обратился за комментарием к представителю Red Wings, а также в пресс-службу ОАК. В «Ростехе» не стали комментировать информацию о смене руководства авиакомпании.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Герман Костринский
Red Wings Авиакомпании руководство
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