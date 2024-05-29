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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Главы российских казино пожаловались на запрет рекламы

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Эксклюзивы РБК
Объединяющая российские казино ассоциация АИРИС намерена добиться либерализации законодательства о рекламе игорных зон как туристических локаций. С критикой «устаревших» норм выступили в интервью РБК и главы казино
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директора легальных российских казино в интервью РБК пожаловались на законодательный запрет рекламы игорных зон, который мешает им развиваться как туристический кластер. Предлагаемая схема либерализации законодательства похожа на обсуждаемые поправки для рекламы отечественного вина, которые предлагают продвигать не саму продукцию, а винодельни.

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Сейчас легальные игорные зоны (всего их четыре) не могут рекламироваться за пределами собственной территории, напоминает гендиректор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева. Ограничения касаются даже дорожных указателей. «Мы ведем переговоры с властями по этому вопросу, — утверждает она. — Причем мы не считаем, что необходимо рекламировать именно игру. Речь идет о возможности продвигать хотя бы игорные зоны как туристические локации, как драйвер событийного туризма. Мы и так расположены удаленно от больших городов и аэропортов. Нам хотелось бы рекламироваться, например, в аэропортах, в наружной рекламе на трассах пути следования туриста, в специальных туристических изданиях, сайтах и СМИ и др.».

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Фото:Роскосмос

Невозможность рекламировать деятельность именно казино проблемой для индустрии не является, утверждает, в свою очередь, исполнительный директор комплекса Tigre de Cristal в «Приморье» Стелиос Тсифетакис. Но он находит «довольно странным» запрет рекламировать находящиеся на территории игорных зон отели, рестораны и прочие виды досуга и развлечений. «Действующее законодательство довольно старомодно, оно продолжает регулировать игорную деятельность как что-то плохое, — считает Тсифетакис. — Мы вносим свой вклад в местную экономику, формируем рабочие места, платим налоги, привлекаем туристов, поддерживаем местных поставщиков продуктов питания и так далее. Подобный вклад всех игорных зон в российскую экономику может оцениваться в миллиарды рублей в год. Соответственно, если бы мы могли хоть как-то продвигать себя и рекламироваться, эта цифра была бы еще выше».

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все игорные зоны) ставит перед собой задачу добиться изменений в вопросе законодательства, ограничивающего рекламу игорных зон, рассказал РБК ее исполнительный директор Дмитрий Анфиногенов. «Подчеркну, что я не говорю о необходимости сделать послабления в законе по части рекламы игр, — утверждает он. — Я говорю о возможности рекламировать игорные зоны, как туристические локации».

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казино Красная Поляна туризм реклама
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