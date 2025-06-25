Мосгорсуд вновь отказался отпустить Вадима Мошковича из СИЗО

Московский городской суд отклонил апелляцию на заключение под стражу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Их задержали по делу об особо крупном мошенничестве в марте

Вадим Мошкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Московский городской суд в среду отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова и оставил предпринимателей в СИЗО до 25 августа. Решение Мещанского суда Москвы от 20 мая остается в силе, передает корреспондент РБК.

Вадим Мошкович по собственному желанию не участвовал в судебном заседании по видео-конференц-связи из следственного изолятора. Жалоба была рассмотрена судом в его отсутствие.

Адвокаты Мошковича заявили, что следствие ведется неэффективно. За все время содержания миллиардера под стражей с ним было произведено всего одно следственное действие — накануне сегодняшнего заседания.

Текущее состояние здоровье Мошковича требует избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или залога. Еще до заключения основателю «Русагро» из-за сломанного стента провели операцию. В сентябре, сказали адвокаты, ему снова потребуется хирургическое вмешательство.

Выступая по видео-конференц-связи, Басов обратил внимание суда на активное сотрудничество со следствием, он отдал сотрудникам свой телефон. Заключение под стражей предприниматель считает жестоким и несправедливым. «Меня оторвали от семьи, и мои условия жизни совершенно ухудшены. Я 30 лет руковожу крупными компаниями и считаю несправедливым, что меня посадили в тюрьму, даже не доказав обвинения, которые были предъявлены», — сказал Басов.

Бывшего сенатора от Белгородской области, основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова отправили в СИЗО 27 марта в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Заявителем по делу выступил учредитель холдинга «Солнечные продукты» (кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД») Владислав Буров.

Следствие полагает, что Мошкович и Басов убедили Бурова продать 85% акций компании, пообещав взамен инвестиции, которые не сделали, нарушив договоренности. Изначально ущерб оценили более чем в 30 млрд руб., однако вскоре следствие увеличило сумму до 48 млрд руб. Помимо Бурова, потерпевшими по делу были признаны китайская компания «Сингента» и один из ведущих производителей продуктов питания России — группа компаний ЭФКО.

В апелляционной жалобе адвокаты просили освободить предпринимателей из-под стражи и назначить им более мягкую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Они отметили, что тяжесть предъявленных обвинений не может выступать единственным основанием для заключения под стражу. Более того, инкриминируемые Мошковичу и Басову деяния относятся к категории преступлений в сфере предпринимательства, по которой запрещено на стадии предварительного следствия отправлять обвиняемых в изолятор. Доводы следствия о том, что бизнесмены могут скрыться из-за наличия двойного гражданства (Мошкович — гражданин России и Израиля, а Басов — России и Гренады), адвокаты сочли несостоятельными.

В ходе заседания в Мосгорсуде 24 апреля, где рассматривали первую апелляционную жалобу на арест миллиардера, представитель «Сингенты» сообщала, что действия Мошковича причинили компании ущерб на сумму более 999 млн руб. На соответствующую сумму «Сингента» заявила к основателю «Русагро» и экс-гендиректору иск из-за долга по договору поставки одной из структур холдинга «Солнечные продукты».

Представитель «Сингенты» также отметила, что заявленные под залог 1 млрд руб. Мошковича свидетельствуют о наличии у него безграничных финансовых возможностей, однако он до сих пор не счел нужным добровольно компенсировать потерпевшим ущерб.

Как ранее сообщал РБК, «Русагро» получила активы «Солнечных продуктов» (выпускал майонез под маркой «Московский провансаль») после выкупа у Россельхозбанка долгов холдинга в ноябре 2018 года. До этого «Сингента» заключила с АО «Солнечные продукты-Масло» договор поставки, но плата за товар так и не поступила, сообщала представитель компании. «Русагро» подала заявления о банкротстве АО «Солнечные продукты-Масло» и АО «Аткарский маслоэкстракционный завод», выступавшего поручителем по договору поставки. Таким образом, холдинг стал мажоритарным и залоговым кредитором в процедурах банкротства холдинга, поясняла представитель «Сингенты».

20 мая на судебном заседании по продлению ареста Вадиму Мошковичу стало известно, что против него возбудили новое уголовное дело о даче особо крупной взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК). Позднее в рамках этого дела был арестован бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов. Источник ТАСС сообщал, что Иванова обвиняют в получении от основателя «Русагро» взятки на сумму около 2,6 млн руб.

В 2024 году Вадим Мошкович занял 55-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценили в $2,7 млрд. До 2014 года бизнесмен представлял в Совете Федерации Белгородскую область и входил в состав комитета по экономической политике верхней палаты парламента.