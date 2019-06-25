Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

У Бориса Ковальчука была небольшая доля в уставном капитале — чуть более 0,1%. В дальнейшем высшее руководство может существенно увеличить свои доли в компании, заявили в «Интер РАО»

Борис Ковальчук (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Генеральный директор, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук продал свою долю в компании. Это следует из сведений, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Ковальчуку принадлежала доля в 0,1523% в уставном капитале компании. Сделка была совершена 19 июня. Пакет Ковальчука на бирже сейчас стоит порядка 770,5 млн руб. Акции компании во вторник подешевели на Московской бирже на 4,5%.

Представитель «Интер РАО» сообщил РБК, что высшее руководство компании в перспективе собирается значительно увеличить свои доли. Это может произойти в результате разработки и утверждения новой стратегии компании и мотивационной программы для топ-менеджеров.