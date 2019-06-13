Цена акций «Интер РАО» на Московской бирже выросла на 14%

Стоимость бумаг подскочила на фоне решения совета директоров компании направить на выплату дивидендов часть выручки от продажи доли в ПАО «Иркутскэнерго». После резкого взлета цена на акции быстро пошла вниз

Фото: Олег Яковлев / РБК

Стоимость акций ПАО «Интер РАО ЕЭС» на Московской бирже резко выросла, поднявшись на пике до отметки 4,872 руб. за штуку. Достигнутый максимум стал рекордным с весны 2011 года и на 14,23% превысил уровень закрытия предыдущих торгов.

Скачок котировок произошел на фоне сообщения о решении совета директоров «Интер РАО ЕЭС» направить на выплату дивидендов за 2018 год 7,921 млрд руб., полученных от продажи доли в капитале ПАО «Иркутскэнерго». Общая сумма дивидендов за 2018 год составит 17,918 млрд руб.

Отраслевых или фундаментальных причин для скачка акций «Интер РАО» на 14% нет: дивиденды акционеры утвердили ещё 20 мая, а слухи о промежуточных дивидендах Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук опроверг, сказал РБК аналитик Сбербанка Федор Корначев.

Уже через несколько минут стоимость акций «Интер РАО ЕЭС» быстро пошла вниз. К 11:23 мск стоимость бумаг составляла лишь 4,4785 руб., что на 5,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Материал дополняется.