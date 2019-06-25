Китайские бизнесмены-дайгоу купили в России товаров на 42 млрд руб.

В месяц один китайский перекупщик-дайгоу покупает в России товаров на 175 тыс. руб., подсчитали эксперты. Объем рынка перепродажи товаров в Китай к концу 2023 года может составить 174 млрд руб.

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Объемы закупок китайских торговых агентов — дайгоу — в России к 2023 году может составить 174 млрд руб. Такой вывод делают эксперты исследовательской группы Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (РАН) и транспортно-логистической компании Woodbag, специализирующейся на работе с Китаем.

В ходе исследования Woodbag предоставила рабочей группе данные к аккаунтам китайских перекупщиков, что позволило провести опросы и выявить, что в России работает не менее 20 тыс. дайгоу (12 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге и 8 тыс. — в 13 городах-миллионниках), а оборот одного российского дайгоу в месяц (в закупочных ценах) составляет около 175 тыс руб.

Как правило, дайгоу — это китайцы, которые живут за рубежом, рассказал РБК гендиректор Woodbag Иван Растегаев. Дайгоу продают своим соотечественникам импортную продукцию через мобильное приложение WeChat, которое одновременно похоже на месседжер, социальную сеть и платежную систему. Но, отметил он, в отличие от привычных социальных сетейподписаться на профиль в WeChat возможно только через приглашение от друга. Это является своеобразным залогом доверия к дайгоу: продавец не является абсолютно незнакомым человеком, объясняет Растегаев.

Как рассказал РБК научный сотрудник Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Александр Некрасов, руководивший исследованием канала дайгоу в России, в 2018 году объем этого рынка составил около 42 млрд руб.

Появление в России дайгоу стало следствием произошедшей в конце 2014 года девальвации рубля. Тогда из-за курсовой разницы товары в России стали значительно дешевле: китайцы стали приезжать в страну за мировыми брендами, рассказал Растегаев. Со временем тренд изменился: сегодня канал дайгоу рассчитан прежде всего на товары сегмента масс-маркет, а его основные потребители — это молодые люди в возрасте 20–30 лет, рассказал Растегаев. Преимущественно они руководствуются либо желанием попробовать новую продукцию, либо купить что-то дешевле, уточнил он.