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FedEx $190 (+18,82%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Золото подорожало до максимума за шесть лет
Золото подорожало до максимума за последние шесть лет. Но гендиректор второй по величине в России золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис не видит причин для дальнейшего роста
Фото: Akio Kon / Bloomberg

Цена на золото с немедленной поставкой по итогам торгов на Лондонской бирже металлов в понедельник, 24 июня, повысилась на 1,4%, до $1439,21 за унцию. В предыдущий раз так дорого золото стоило в мае 2013 года. Утром во вторник драгоценный металл торговался на уровне $1428,3 за унцию.

«Текущий взлет цен — это следствие изменения ожиданий по ставке в США и эскалации напряжения в отношениях США и Ирана», — заявил РБК гендиректор второй по величине в России золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис.

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24 июня президент США Дональд Трамп ввел очередные санкции в отношении Ирана, на этот раз ограничения коснулись верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Новый виток конфликта между Ираном и США начался после того, как на прошлой неделе Иран сбил американский разведывательный беспилотник, который, по утверждению Корпуса стражей исламской революции, вторгся в воздушное пространство страны. Но в США тогда заявили, что американского дрона не было в воздушном пространстве Ирана.

Помимо геополитической напряженности росту цен на золото способствовали заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанков других стран о вероятном снижении базовой процентной ставки. Инвесторы, ожидая ослабления доллара, стали переносить сбережения в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом, а также вкладываться в золотые фьючерсы и опционы. Мировые центробанки также увеличили закупки золота. Золотовалютные резервы России по состоянию на 14 июня выросли до $504,5 млрд, рост за неделю составил $1,8 млрд (0,4%), сообщается на сайте Банка России. Это максимальное значение с марта 2014 года.

«$1400 за унцию — это прекрасно, но уже многовато. Я не верю, что будет движение дальше наверх. То есть $1500 в этом году мы точно не увидим», — подчеркнул Несис. Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов соглашается, что вряд ли средняя цена золота за третий и четвертый кварталы 2019 года превысит отметку $1500 за унцию. «Если будет два-три снижения [базовой процентной] ставки до конца года, то цена в третьем квартале может быть на уровне $1420 и, возможно, $1450–1470 по четвертому кварталу. Если же ФРС не будет снижать ставку до конца года, то золото вернется на уровень $1300–1350 во втором полугодии», — сказал эксперт.

Однако директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов полагает, что из-за нарастающей напряженности в геополитике и мировом рынке цена на золото может подняться и выше $1500 за унцию. А старший аналитик БКС Олег Петропавловский добавил, что и цель в $1600 за унцию золота достижима, «если Трамп продолжит давить на Иран и воевать с Китаем».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Золото
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