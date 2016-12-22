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Верфь без директора: куратор мегапроекта «Роснефти» ушел в отставку
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Верфь без директора: куратор мегапроекта «Роснефти» ушел в отставку
Бизнес, 21:59
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Верфь без директора: куратор мегапроекта «Роснефти» ушел в отставку
Один из кураторов строительства судоверфи «Звезда», подконтрольной «Роснефти», подал в отставку. Это произошло после того, как верфь расторгла контракты с крупнейшим подрядчиком, но в «Роснефти» говорят, что сдадут объект в срок
Глава «Роснефти» Игорь Сечин (справа) и Юрий Фильченок (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Смена куратора

Гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Юрий Фильченок, который участвовал в строительстве судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке, уволился по собственному желанию, сообщил источник «Интерфакса» и подтвердили РБК два человека, близких к акционерам судоверфи, и представитель ДЦСС.

Фильченок покинул компанию в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности гендиректора назначена его заместитель по финансам и экономике Людмила Лифшиц, сообщил РБК представите​ль ДЦСС. Высокопоставленный источник, близкий к акционерам «Звезды», сказал РБК, что для проекта нужен «более энергичный человек», но серьезных претензий к Фильченку нет. Существенных замечаний к гендиректору ДЦСС не было, подтвердил другой источник, близкий к акционерам верфи. По его словам, Фильченок — «отличный производственник», но стройка — «это не его».

ДЦСС контролируется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка «Современные технологи судостроения» (СТС), а также участвует в капитале ДВЗ «Звезда» (военный завод). Также СТС напрямую владеет ССК «Звезда», который занимается строительством новой гражданской судоверфи рядом с военным заводом. Проект стоимостью 200 млрд руб. находится под личным контролем президента Владимира Путина и должен обеспечить российские компании судами, танкерами и платформами для освоения шельфовых месторождений.

Инженер Фильченок был назначен гендиректором ДЦСС в 2014 году, а до этого возглавлял ДВЗ «Звезда». Фактически Фильченок остался куратором военного завода: ДЦСС стал управляющей компанией ДВЗ «Звезда». В 2016 году ДВЗ активно проводил конкурсы и перезаключал уже разыгранные контракты на строительство первой очереди гражданской судоверфи (цеха, блок корпусных производств, тяжелый открытый достроечный стапель и т.д.). А примерно с 2017 года ССК «Звезда» сам стал активно устраивать конкурсы. Например, именно эта компания провела тендер на строительство крупнейшего и самого дорогого пока объекта судоверфи — сухого дока — стоимостью почти 20 млрд руб. Его построит китайская CCCC. Объекты гражданской судоверфи, заказанные ДВЗ, должны быть переданы на баланс ССК.

В последнее время Фильченок участвовал в обсуждении строительства новой верфи лишь опосредованно — «заседал на штабах, представлял информацию по подключению и выносу коммуникаций и прочей инфраструктуре», рассказал один из источников РБК.

Строительство тяжелого достроечного стапеля судостроительного комплекса «Звезда» (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Гарантия «Роснефти»

В конце 2017 года Фильченок написал курирующему стройку вице-президенту «Роснефти» Андрею Шишкину письмо о том, что ​на «Звезде» сложилась тяжелая ситуация с подрядчи​ками. «План закупок для строительства «Звезды» сорван, план капитальных вложений систематически не выполняется, есть риск отставания от сроков реализации проекта», — написал в ответ Шишкин (копия письма Шишкина есть у РБК, ее подлинность подтвердил человек, близкий к «Роснефти») и поручил Фильченку представить план «оздоровления ситуации» до 15 января 2018 года. Кроме того, вице-президент поручил командировать Фильченка в бухту Большой Камень, где строится «Звезда», и возложить на него персональную ответственность за устранение проблем, о которых менеджер сам и доложил.

Фильченок разорвал все оставшиеся контракты с крупнейшим российским подрядчиком «Звезды» компанией КЭР, которая сорвала сроки строительства нескольких объектов (сама КЭР обвинила в проблемах «Звезду», рассказывали источники РБК). КЭР появилась на верфи еще в 2015 году и первый и самый крупный свой контракт на 9 млрд руб. получила без конкурса, а последующие пять — еще почти на 9 млрд руб. — на тендерах в 2016 году, став по итогам года крупнейшим подрядчиком верфи. «Звезда» уже объявила конкурсы на все недостроенные КЭР объекты, а пресс-служба «Роснефти» сообщала, что все работы будут выполнены в срок.

2 июня стройку посетили вице-премьер Юрий Трутнев и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Там их встречали Фильченок, Шишкин и глава ССК «Звезда» Сергей Целуйко. Первая очередь верфи должна быть сдана в следующем году, вторая ожидалась только в 2024 году, но, как заявил на встрече с вице-премьером Шишкин, она будет сдана на четыре года раньше — в 2020 году.

Главный объект второй очереди — сухой док. ССК уже подал заявку на разрешение на работу более чем для 800 иностранцев — вьетнамцев, филиппинцев, китайцев, голландцев, норвежцев и т.д. Их привлекут к строительству сухого дока, уточнил один из источников РБК. Это электрогазосварщики, судовые рубщики, газорезчики, слесари-монтажники, маляры, крановщики, стропальщики, такелажники и специалисты других профессий, которых в Приморском крае «Звезда» найти не может.

Увольнение Фильченка не означает, что управляющая компания ДЦСС не справляется с проектом строительства «Звезды», срывает сроки и т.д., причины могут быть совершенно другими, сказала РБК директор по развитию Port News Надежда Малышева. Пока проект реализуется по графику, отметила она.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова, Егор Губернаторов.
Теги: «Роснефть» , верфь «Звезда» , Игорь Сечин , Владимир Путин
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