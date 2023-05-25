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Война санкций ,  
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Американская Guess выкупила долю своего российского партнера

Американская компания Guess выкупила 100% своего бизнеса в России у совладельца
Российский партнер Guess продал свою долю западному партнеру: он воспользовался правом на пут-опцион, заключенный в 2015 году, и получил разрешение Минфина США на сделку в €8 млн

Европейская «дочка» американской компании Guess (Guess' Europe, B.V.) выкупила миноритарную долю у российского предпринимателя. Сделка с миноритарным акционером описана в последнем отчете (.pdf) компании. Согласно данным базы СПАРК, миноритарным акционером компании до 22 мая был Вячеслав Шикулов, ему принадлежало в 30% в российском бизнесе Guess. Внимание на эти изменения обратил «Коммерсантъ».

Из отчета компании следует, что в 2015 году стороны договорились о пут-опционе. Согласно условиям соглашения, российский партнер компании имел право реализовать свои 30%, а американская компания должна была выкупить эту долю до 31 декабря 2025 года. В ноябре 2022 года российский партнер Guess решил реализовать опцион, и компания обратилась за разрешением на сделку в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство разрешило сделку, так как соглашение об опционе было заключено до введения санкций США. Стоимость доли Вячеслава Шикулова — €8 млн (689,5 млн руб. по курсу ЦБ на 25 мая). Также в документе говорится, что сделка должна быть одобрена правительственной комиссией в России. Ее завершение ожидается до конца 2024 года.

С 2005 по 2010 год магазины Guess в России развивалf компания «Джамилько». В 2011 году управлять российским бизнесом стала американская компания самостоятельно, а в 2016 году Guess объявила о привлечении партнера, которым стал Вячеслав Шикулов. Он также выступает совладельцем и гендиректором российской структуры итальянского одежного бренда Boggi Milano и владеет Robinzon Retail Group. Последняя в 2022 году стала основным владельцем российской сети магазинов американского производителя чемоданов Samsonite, которая теперь работает под вывеской Чемодан PRO, пишет «Коммерсантъ».

Существенного влияния на работу компании конфликт России и Украины не оказал, говорится в отчете, так как глобальная компания получает не более 3% от общего дохода от операций в России, Белоруссии и Украине. Всего у компании Guess в России (Guess CIS) 44 магазина, совокупные активы в России — не более 2% от активов глобальной компании. Преимущественно они состоят из прав на аренду магазинов, складов, мебели и оборудования, а также дебиторской задолженности, следует из отчета.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
ретейл одежда сделка Guess

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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