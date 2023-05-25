Крупный рантье и владелец «Охотного ряда» передаст активы в ЗПИФ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:20
Американская Guess выкупила долю своего российского партнера Бизнес, 09:17
АвтоВАЗ назвал цену Lada Vesta нового поколения Бизнес, 09:12
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло Pro, 09:09
Белоусов поручил разобраться с проблемой страховок в пограничных регионах Политика, 09:04
Число маршрутов S7 из Москвы впервые оказалось меньше вылетов из регионов Бизнес, 09:00
ФСБ сообщила о попытке диверсантов остановить реакторы двух АЭС Политика, 08:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план Pro, 08:39
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 08:26
Фонд допустил скорый перевод денег Абрамовича пострадавшим на Украине Бизнес, 08:19
В Крыму сообщили о 6 нейтрализованных дронах после атаки на Севастополь Политика, 08:19
Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи Политика, 08:17
Крупный рантье и владелец «Охотного ряда» передаст активы в ЗПИФ Бизнес, 08:00
Китай предложил начать урегулирование по Украине с поиска «первопричин» Политика, 07:43

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Бизнес ,  
0 

Крупный рантье и владелец «Охотного ряда» передаст активы в ЗПИФ

Александр Занадворов проводит реструктуризацию владения активами, включая «Охотный ряд»
Бизнесмен Александр Занадворов проводит реструктуризацию владения своими активами: более 1 млн кв. м недвижимости, включая «Охотный ряд», перейдут в ЗПИФ. Смена формы владения дает ряд преимуществ, в том числе и налоговых
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Александр Занадворов, бывший владелец сети «Седьмой континент» и один из крупнейших российских рантье, отказался от прямого владения операционной компанией соседствующего с Московским Кремлем торгового комплекса «Охотный ряд». В середине мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС), как следует из ее материалов, одобрила ходатайство на приобретение 90,1093% ООО «Манежная площадь» управляющей компанией УК «Фондовый континент», в доверительном управлении которой находится закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Седьмой континент». Размер пакета соответствует доле, которой бизнесмен владеет лично. Остатком акционерного капитала владеет сама компания.

Как пояснил РБК Сергей Чамкин, гендиректор «Манежной площади», в последние несколько лет бизнесмен проводит реорганизацию структуры владения своими активами. Для этих целей в 2022 году был создан ЗПИФ «Седьмой континент», в данный момент фонд в финальной стадии формирования — в него будет передана вся недвижимость «Манежной площади» и группы «Мкапитал». Александр Занадворов, как уточнил Чамкин, — единственный пайщик ЗПИФ.

Портфель недвижимости бизнесмена представлен более чем 140 объектами недвижимости общей площадью 1 млн кв. м. В частности, это ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Шоколад», региональные центры, площади в столичном БЦ «Башня 2000» (около 35 тыс. кв. м) и 120 объектов, ранее принадлежавших сети «Седьмой континент». В рейтинге рантье российского Forbes «Короли российской недвижимости» Занадворов занимает 20-е место, аренда недвижимости, по подсчетам журнала, принесла ему в 2022 году $95 млн.

Бизнесмен, по словам Чамкина, предпочел передать всю недвижимость в ЗПИФ, так как не ведет самостоятельной операционной деятельности на принадлежащих ему площадях с 2017 года — после закрытия сети «Седьмой континент».

Зачем передавать в ЗПИФ

«Паевой фонд является оптимальной формой владения и управления недвижимостью: компании, управляющие паевыми фондами, и спецдепозитарии, ответственные за хранение активов фонда, находятся под надзором ЦБ через лицензирование, — объясняет Сергей Чамкин, — что дает пайщикам дополнительные гарантии, а также ряд других преимуществ. В целом это общепринятая практика на рынке недвижимости».

Читайте на РБК Pro
Тысячи голодных джунов: что происходит с рынком IT-рекрутинга в России
Дефолт или рецессия: три сценария развития кризиса вокруг госдолга США
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева также подчеркивает, что ЗПИФ — один из способов структурирования активов, имеющий значительные преимущества по отношению к иным формам: «Например, при использовании такой формы не возникает налог на прибыль, поэтому прибыль, полученная по результатам деятельности ЗПИФ, может реинвестироваться в полном объеме. Пайщики же уплачивают налог только при получении дохода по паю или при его погашении».

По словам Галеевой, образование ЗПИФ может использоваться для широкого круга задач: как способ передачи имущества в наследство или для сокрытия информации о действительном владельце актива. В том числе учреждение ЗПИФ может быть в целях продажи актива третьему лицу, не желающему раскрывать информацию о себе.

Как идет бизнес «Охотного ряда»

«Жемчужина» в портфеле недвижимости Занадворова — торговый комплекс «Охотный ряд» (общая площадь — 62,7 тыс. кв. м), построенный под Манежной площадью в 1997 году при участии мэрии Москвы. Торговый комплекс долгое время был оформлен на несколько кипрских компаний, в 2013 году им напрямую стал владеть Александр Занадворов. Также с начала 2018 года по 2020 год около 10% ООО «Манежная площадь» владела структура Сбербанка, которая впоследствии, как уточнил Чамкин, была выкуплена компанией.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что «Охотный ряд» — один из первых профессиональных торговых объектов в стране. «Тем не менее возраст актива, конечно, влияет на показатели доходности: капитальные затраты неуклонно растут. При этом этот ТЦ — одно из излюбленных мест досуга для туристов, молодежи и жителей Московской области. Трафик там по-прежнему очень высокий, другой вопрос, как там изменилась конверсия», — рассуждает Малахатько. Текущая посещаемость, как оценивает эксперт, составляет свыше 50 тыс. человек в день.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что владельцы уже давно изменили пул арендаторов в соответствии с потребностями ключевых групп аудитории: молодежи и туристов из регионов России, уйдя от стремления к премиальности в позиционировании, как это было ранее. При этом в торговом центре всегда представлено довольно много отечественных брендов, и, по наблюдению NF Group, это помогло объекту сохранить поток посетителей и работать с арендаторами по фиксированным ставкам на фоне ухода иностранных непродовольственных ретейлеров после начала специальной военной операции на Украине.

Гендиректор «Манежной площади» сообщил, что, несмотря на пандемию ковида и падение покупательской способности, доходы компании от сдачи в аренду торговой недвижимости (основная часть активов сосредоточена именно в торговле) растут примерно на 5% в год. Сергей Чамкин признает, что есть падение доходов от non-food-ретейлеров, в первую очередь одежных, из-за их высокой ротации, но они компенсируются ростом арендных доходов от продовольственных операторов, в особенности супермаркетов с высокой долей гастрономии. В качестве примера он приводит сеть Eurospar.

По данным отчетности РСБУ, в 2022 году выручка «Манежной площади» год к году выросла на 2%, до 8,2 млрд руб., а чистая прибыль за тот же период снизилась на 1,6%, до 983 млн руб.

Авторы
Теги
Анна Левинская, Александр Ситюков
При участии
Ирина Парфентьева
Александр Занадворов «Охотный ряд» ТЦ Инвестиции торговая недвижимость

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Как вложения в недвижимость почти догнали прошлые показатели. Инфографика
Бизнес
Владелец IKEA и «Мега» решил продать всю недвижимость в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter