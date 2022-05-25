«Коммерсантъ» узнал об отказе Кореи строить танкеры для «Арктик СПГ 2»

Южнокорейская верфь DSME заявила, что не получила платеж за один из танкеров. По данным «Коммерсанта», контракт с «Совкомфлотом» будет расторгнут на все три судна

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) расторгает контракт на строительство трех танкеров для проекта «Арктик СПГ 2», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в раскрытии 17 мая DSME сообщила, что «платеж судовладельца за строительство одного танкера для СПГ не произведен в установленные сроки» и его уведомили о расторжении контракта. Верфь не назвала судовладельца, но заявила, что это европейский контрагент.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что речь идет о заказе «Совкомфлота» на танкеры для «Арктик СПГ 2» (проект НОВАТЭКа) и контракт планируется разорвать полностью, несмотря на то что оплата не поступила только по одному танкеру.

Пресс-секретарь «Совкомфлота» Анна Дубик заявила РБК, что компания не комментирует коммерческие контракты. РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа.

Газета отмечает, что для вывоза сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2» НОВАТЭК планировал создать флот из 21 танкера ледового класса Arc7. Из них 15 должны были построить на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке и шесть на DSME. «Совкомфлот» должен был стать владельцем трех судов, построенных на корейской верфи, остальных трех — японская MOL. По данным издания, контракт с ней действует. В 2020 году источники «Коммерсанта» указывали, что стоимость шести танкеров Arc7 составит $1,7 млрд.

Ранее на этой неделе газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что по меньшей мере пять китайских компаний могут свернуть производство модулей для «Арктик СПГ 2» из-за санкций против России. Окончательное решение о выходе из проекта пока не принято.

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В марте французская TotalEnergies SE решила прекратить инвестиции в «Арктик СПГ 2». В проекте ей принадлежит 10%, также она владеет 19,4% НОВАТЭКа и 20% «Ямал СПГ».

В начале апреля ЕС запретил поставку России оборудования для сжижения газа независимо от страны происхождения. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая. В середине мая глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что первая линия «Арктик СПГ 2» полностью готова, несмотря на «большие сложности» из-за введения санкций, связанные не только с продуктами и услугами, но и с логистикой.

«Арктик СПГ 2» — это второй завод НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ). Проект предусматривает строительство трех линий мощностью 6,6 млн т СПГ в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Ресурсная база проекта — Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в ЯНАО. В ноябре прошлого года НОВАТЭК сообщал, что проект привлек €9,5 млрд от российских и международных банков, более половины предоставили китайские и японские кредиторы.