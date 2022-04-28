Total решила не отображать запасы для проекта «Арктик СПГ 2»

Компания Total решила не резервировать доказанные запасы для проекта «Арктик СПГ 2». В компании объяснили это решение санкциями

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Французская компания TotalEnergies SE решила больше не резервировать доказанные запасы для проекта «Арктик СПГ 2» из-за трудностей, вызванных технологическими и финансовыми санкциями, сообщается в пресс-релизе компании.

«8 апреля европейские власти приняли новые санкции, в частности, запрет на экспорт из стран ЕС товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российской компании. Эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта «Арктик СПГ 2», — указано в заявлении.

В результате TotalEnergies решила списать в своей отчетности по состоянию на 31 марта 2022 года $4,1 млрд, указав как главную причину выход из «Арктик СПГ 2».

В начале апреля Евросоюз ввел новые санкции против России. Среди прочего ЕС запретил совершать операции с четырьмя «ключевыми российскими банками» (в сообщении их названия не перечислены), на долю которых приходится 23% российского банковского сектора. «После отключения от SWIFT активы этих банков подлежат заморозке, таким образом, они будут полностью отрезаны от рынков ЕС», — говорится в сообщении Евросовета.

В начале декабря прошлого года власти Франции запретили своим банкам вкладываться в «Арктик СПГ 2». Против финансирования «Арктик СПГ 2» выступали экологические организации.

«Арктик СПГ 2» — это второй завод НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ). Проект предусматривает строительство трех линий мощностью 6,6 млн т СПГ в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Ресурсная база проекта — Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Читайте на РБК Pro Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Статьи Pro Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Статьи Pro Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Прогнозы Pro К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд Статьи Pro Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Инструкции Pro Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности Инструкции Pro Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Статьи

НОВАТЭК вел переговоры о привлечении финансирования для «Арктик СПГ 2» больше года.