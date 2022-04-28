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Бизнес ,  
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Total решила не отображать запасы для проекта «Арктик СПГ 2»

Компания Total решила не резервировать доказанные запасы для проекта «Арктик СПГ 2». В компании объяснили это решение санкциями
НОВАТЭК NVTK ₽1 065 -2,47% Купить
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Французская компания TotalEnergies SE решила больше не резервировать доказанные запасы для проекта «Арктик СПГ 2» из-за трудностей, вызванных технологическими и финансовыми санкциями, сообщается в пресс-релизе компании.

«8 апреля европейские власти приняли новые санкции, в частности, запрет на экспорт из стран ЕС товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российской компании. Эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта «Арктик СПГ 2», — указано в заявлении.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В результате TotalEnergies решила списать в своей отчетности по состоянию на 31 марта 2022 года $4,1 млрд, указав как главную причину выход из «Арктик СПГ 2».

В начале апреля Евросоюз ввел новые санкции против России. Среди прочего ЕС запретил совершать операции с четырьмя «ключевыми российскими банками» (в сообщении их названия не перечислены), на долю которых приходится 23% российского банковского сектора. «После отключения от SWIFT активы этих банков подлежат заморозке, таким образом, они будут полностью отрезаны от рынков ЕС», — говорится в сообщении Евросовета.

В начале декабря прошлого года власти Франции запретили своим банкам вкладываться в «Арктик СПГ 2». Против финансирования «Арктик СПГ 2» выступали экологические организации.

«Арктик СПГ 2» — это второй завод НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ). Проект предусматривает строительство трех линий мощностью 6,6 млн т СПГ в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Ресурсная база проекта — Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в ЯНАО.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Total газ «Арктик СПГ-2» Франция Арктика НОВАТЭК
Откройте брокерский счет
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