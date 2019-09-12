Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

Выручка Nike от продаж обуви в России составляет не более 1% от всех продаж компании в этой категории. Такие данные привел директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков на совещании о внедрении обязательной маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза. Слова топ-менеджера процитированы в протоколе совещания, копия которого есть в распоряжении РБК.
Ранее компания никогда не раскрывала результаты по России. В отчетности приводятся данные лишь по региону, включающему Европу, Ближний Восток и Африку.
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь». То есть российская выручка в этой категории составляет не более $242 млн.
Представители Nike в России не прокомментировал сведения из протокола совещания, предложив использовать цифры официальной отчетности.
Данные о продажах обуви, приведенные Вишняковым, незначительно расходятся с оценками исследовательской компании Euromonitor International. Весь российский рынок обуви по итогам 2018 года эксперты оценили в $12 млрд, долю Nike — в 1,9%, что соответствует $228 млн.