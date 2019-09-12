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Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
Американская Nike зарабатывает на продаже своих кроссовок в России около $242 млн в год. Для компании это не больше 1% всех продаж в данной категории
Фото: Maika Elan / Bloomberg

Выручка Nike от продаж обуви в России составляет не более 1% от всех продаж компании в этой категории. Такие данные привел директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков на совещании о внедрении обязательной маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза. Слова топ-менеджера процитированы в протоколе совещания, копия которого есть в распоряжении РБК.

Ранее компания никогда не раскрывала результаты по России. В отчетности приводятся данные лишь по региону, включающему Европу, Ближний Восток и Африку.

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь». То есть российская выручка в этой категории составляет не более $242 млн.

Представители Nike в России не прокомментировал сведения из протокола совещания, предложив использовать цифры официальной отчетности.

Данные о продажах обуви, приведенные Вишняковым, незначительно расходятся с оценками исследовательской компании Euromonitor International. Весь российский рынок обуви по итогам 2018 года эксперты оценили в $12 млрд, долю Nike — в 1,9%, что соответствует $228 млн.

Ближайший конкурент Nike, немецкая Adidas Group, по данным Euromonitor, занимает на российском обувном рынке долю 3,1% (соответственно, продажи — около $372 млн). Из этой оценки следует, что более половины выручки Adidas Group в России и странах СНГ приходится на обувь. В своем отчете за 2018 год группа указывает свою выручку в этом регионе — €595 млн, или около $654 млн.

Оба зарубежных производителя уступают лидеру российского обувного рынка — компании Kari Игоря Яковлева, которая по итогам 2018 года занимает 5% ($600 млн).

О том, зачем топ-менеджер Nike назвал российскую долю в общих продажах, почему падают продажи обуви в натуральном выражении, что такое «сникеризация» и как она влияет на продажи спортивной обуви, читайте в материале«РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: Nike, Ретейлеры, кроссовки
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