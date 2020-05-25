Абрамович отложил покупку угольного актива в Кузбассе

Основные владельцы Evraz — Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры — отложили выкуп угольной компании «Сибуглемет» у ВЭБ.РФ, хотя уже получили одобрение от ФАС. Об этом сообщил РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов

Роман Абрамович (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Основные владельцы Evraz — Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ. Об этом заявил в интервью РБК предправления госкорпорации Игорь Шувалов.

«У нас есть для них оферта. Но пока они попросили подождать», — сказал он.

«Сибуглемет», в который входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн т угля, - крупный производитель коксующегося угля в России. С конца 2015 года компания находится под управлением у Evraz. В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа. Тогда в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «Онега Холдинг» на приобретение 99,57% «Междуречье» (основной актив «Сибуглемета»). Ее совладельцами, по данным СПАРК, являются структуры Абрамовича и Абрамова, а также Евгения Швидлера. По данным «Коммерсанта», сумма сделки составляет 4 млрд руб., но к покупателям должен был перейти и долг «Сибуглемета» перед госкорпорацией на $3,5 млрд. В конце марта ФАС одобрило это ходатайство.

По словам Шувалова, еще в декабре 2019 года набсовет ВЭБ.РФ принял решение о продаже «Сибуглемета». Но некоторое время, по его словам, банк потратил на то, чтобы улучшить условия этой сделки: «Лучшее враг хорошего. Нам некоторые время хотелось улучшить сделку». В итоге случился кризис из-за эпидемии коронавируса и покупатели попросили отложить сделку. «Evraz сейчас не уверен, готов ли купить», — добавил собеседник РБК.

Компания «Междуречье» в 2019 году сократила чистую прибыль на 3% по сравнению с предыдущим годом — до 9,8 млрд руб., выручка упала на 32% до 26,9 млрд руб. Цены на коксующийся уголь снижаются с марта прошлого года. По данным «Распадской» (принадлежит Evraz), средняя цена реализации концентрата коксующегося угля упала в первом квартале 2020 года на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 3,9 тыс. руб. за т.