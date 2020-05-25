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Бизнес ,  
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Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического проекта «Русгаздобычи» может стать привлечение денег населения, считает глава ВЭБ.РФ. Правительство хотело выделить проекту деньги из ФНБ, но кризис может изменить эти планы
Газпром GAZP ₽195,7 +0,69% Купить
Порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга (Фото: ОАО «Компания Усть-Луга»)

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект. Об этом в интервью РБК заявил предправления госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (этот комплекс является одним из крупнейших заемщиков ВЭБа).

Комплекс строит «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга и председателя совета директоров СМП-банка Артема Оболенского.

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Игорь Шувалов

Ранее правительство было готово выделить проекту деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Но в текущих обстоятельствах ВЭБ не будет запрашивать дополнительные деньги из фонда. «Все должны понимать, что бюджетные обязательства этого и будущего года будут исполнены в полном объеме. По правилам это первый долг, и для этого ФНБ нужен в первую очередь», — пояснил глава ВЭБа.

Теперь госкорпорация будет искать другие формы привлечения инвестиций: «Будем вести переговоры с Минфином, но наш запрос такой: надо использовать деньги иностранных партнеров, российского рынка, приглашать к участию в инвестировании граждан, подумать, в каких формах это можно сделать. Мы считаем, что можно создавать фонды коллективных инвестиций, куда люди будут заинтересованы вкладывать, понимая, что они, например, акционеры Усть-Луги».

Шувалов считает, что иностранных партнеров целесообразней привлекать не на начальной стадии проекта, а уже после начала работы комплекса. «В точке, в которой мы сейчас, позвать иностранного акционера — это одна цена. Но ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию — это другая цена», — объяснил он.

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Проект в Усть-Луге оценивается в 2,4 трлн руб., он предполагает строительство двух комплексов — газоперерабатывающего и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также газохимического производства. Первый будет принадлежать «Русхимальянсу» — совместному предприятию «Газпрома» и «Русгаздобычи». А газохимический комплекс «Русгаздобыча» будет строить самостоятельно.

В ноябре 2019 года ВЭБ выдал «дочке» «Русгаздобычи» «Балтийскому химическому комплексу» бридж-кредит на 111 млрд руб. За год госкорпорация планировала привлечь и других кредиторов.

Авторы: Алина Фадеева, Петр Канаев
Теги: ротенберг, Артем Оболенский, ВЭБ, Игорь Шувалов
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