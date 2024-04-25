АвтоВАЗ предупредил о скором росте цен

Глава АвтоВАЗа Соколов: в ближайшее время мы поднимем цены на автомобили

Повышение цен на автомобили АвтоВАЗа будет меньше уровня инфляции на данный момент, заявил глава компании. Он объяснил решение влиянием роста себестоимости производства и санкционными рисками

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

АвтоВАЗ в ближайшее время примет решение о росте цен на автомобили. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, себестоимость производства за последний период возросла, увеличились санкционные риски. Все это создает предпосылки для пересмотра цен. В ближайшее время примем решение», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли повышение в мае, он ответил: «резюмируя все что я сказал — да». «Это будет точно меньше инфляции. Оценка уровня инфляции (за накопленный период 2024 года) насколько я вижу из СМИ, соответствует 7,5-8%. Полагаю, что до этого уровня будет принято решение», — добавил Соколов.

Агентство «Автостат» в марте сообщило, что за последние два года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 49%. Новые автомобили стали в среднем дороже почти на 1 млн руб, практически в 1,5 раза.

По итогам 2023 года, по подсчетам «Автостата», новый автомобиль в среднем стоил 2,96 млн руб, в то время как в 2021 году — 1,99 млн. Средневзвешенная стоимость легкового автомобиля с пробегом выросла с 670 тыс. руб. до 1 млн.

В апреле основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что компания ведет переговоры с несколькими автобрендами, в том числе АвтоВАЗом, о возможности продавать машины через маркетплейс. По ее словам, заметен растущий тренд на онлайн-покупки автомобилей.