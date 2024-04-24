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Бизнес ,  
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Бакальчук оценила возможность продаж машин АвтоВАЗа на Wildberries

Бакальчук рассказала о переговорах с АвтоВАЗом по продаже машин на Wildberries
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Wildberries ведет переговоры с несколькими автобрендами, в том числе АвтоВАЗом, о возможности продавать машины через маркетплейс, сообщила «РИА Новости» основательница компании Татьяна Бакальчук в кулуарах бизнес-форума «Мир возможностей».

«Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. АвтоВАЗ — в их числе», — сказала Бакальчук.

Продажа автомобилей Chery стала для Wildberries «пробой пера» в этой области, подчеркнула предпринимательница.

Wildberries запустит продажу автомобилей
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Продажу автомобилей ретейлер запустил с 18 апреля. На Wildberries стал доступен весь модельный ряд китайских машин Chery. На первом этапе заказ могли сделать жители 17 регионов, в том числе в Москве, позже планировалось расширить зону доставки.

Заказ автомобиля возможен для пользователей по 100-процентной предоплате по карте, которая привязана к профилю. После оформления заказа с клиентом свяжется официальный онлайн-дилер Chery «Деливери кар» для уточнения деталей. Договор купли-продажи подписывается перед выдачей автомобиля. Место доставки согласуют между собой дилер и клиент.

Кроме автомобилей Wildberries собирается продавать мотоциклы, квадроциклы, снегоходы.

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Татьяна Бакальчук Wildberries АвтоВАЗ машины легковые автомобили
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Татьяна Бакальчук

предприниматель
16 октября 1975 года
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