В КАМАЗе заявили, что не ищут партнера по «Москвичу», кроме китайской JAC

Гендиректор КАМАЗа заявил, что компания не ищет для «Москвича» второго партнера. Первым является китайская JAC Motors. Когогин также отметил, что завод «Москвич» ориентируется на продажу 26 тыс. машин в этом году

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

КАМАЗ не ищет для «Москвича» второго партнера, заявил РБК генеральный директор КАМАЗа (технологический партнер «Москвича») Сергей Когогин в ходе съезда РСПП.

«Мы не ищем второго партнера. Мы занимаемся развитием продукта, который есть», — заявил он.

По словам Когогина, КАМАЗ в рамках плана по загрузке московского автозавода «Москвич» (бывшая площадка Renault) ориентируется на порядка 26 тыс. продаж.

«Уровень безубыточности достигается на 40 тыс. автомобилей в год. В этом году мы ориентируемся на 30–35 тыс. машин», — говорил он в середине февраля в интервью «Ведомостям». По поводу партнера в проекте, китайской JAC Motors, он говорил, что это не самая крупная автомобильная корпорация в КНР. Но Когогин подчеркнул, что она неплохо проектирует автомобили, а ее центр разработок в пять раз больше, чем в КАМАЗе.

В марте источники РБК сообщили, что автозавод «Москвич» в этом году займется поиском второго китайского партнера. Один из собеседников подчеркнул, что вопрос находится на стадии переговоров, которые ведутся с несколькими компаниями, а некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке.

На заводе в Москве с конца 2022 года собираются автомобили JAC под маркой «Москвич». «Автостат» сообщал, что в 2023 году с завода сошла 31 тыс. автомобилей, из них было реализовано только 15,3 тыс. автомобилей. Согласно отчетности «Москвича», в прошлом году выручка автозавода выросла на 38,9%, до 59,2 млрд руб., но убыток увеличился в 3,6 раза, до 8,6 млрд руб.

По итогам января—февраля было реализовано более 1,74 тыс. «Москвичей». В марте автозавод впервые снизил цены на свои модели (кроме электрических), по некоторым комплектациям оно доходит до 712 тыс. руб. (почти на 30%).