В КАМАЗе заявили, что не ищут партнера по «Москвичу», кроме китайской JAC
КАМАЗ не ищет для «Москвича» второго партнера, заявил РБК генеральный директор КАМАЗа (технологический партнер «Москвича») Сергей Когогин в ходе съезда РСПП.
«Мы не ищем второго партнера. Мы занимаемся развитием продукта, который есть», — заявил он.
По словам Когогина, КАМАЗ в рамках плана по загрузке московского автозавода «Москвич» (бывшая площадка Renault) ориентируется на порядка 26 тыс. продаж.
«Уровень безубыточности достигается на 40 тыс. автомобилей в год. В этом году мы ориентируемся на 30–35 тыс. машин», — говорил он в середине февраля в интервью «Ведомостям». По поводу партнера в проекте, китайской JAC Motors, он говорил, что это не самая крупная автомобильная корпорация в КНР. Но Когогин подчеркнул, что она неплохо проектирует автомобили, а ее центр разработок в пять раз больше, чем в КАМАЗе.
В марте источники РБК сообщили, что автозавод «Москвич» в этом году займется поиском второго китайского партнера. Один из собеседников подчеркнул, что вопрос находится на стадии переговоров, которые ведутся с несколькими компаниями, а некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке.
На заводе в Москве с конца 2022 года собираются автомобили JAC под маркой «Москвич». «Автостат» сообщал, что в 2023 году с завода сошла 31 тыс. автомобилей, из них было реализовано только 15,3 тыс. автомобилей. Согласно отчетности «Москвича», в прошлом году выручка автозавода выросла на 38,9%, до 59,2 млрд руб., но убыток увеличился в 3,6 раза, до 8,6 млрд руб.
По итогам января—февраля было реализовано более 1,74 тыс. «Москвичей». В марте автозавод впервые снизил цены на свои модели (кроме электрических), по некоторым комплектациям оно доходит до 712 тыс. руб. (почти на 30%).
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