«Москвич» решил найти второго китайского партнера для сборки

Автозавод «Москвич» (ранее Renault) займется поиском новых восточных партнеров для загрузки производства, рассказали источники РБК. В этом году завод планирует собрать 22 тыс. автомобилей при мощности выпуска 180 тыс. машин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Автозавод «Москвич» в этом году займется поиском второго восточного партнера помимо JAC Motors, рассказал источник РБК, знакомый с планами завода, и подтвердил собеседник в КАМАЗе (технологический партнер проекта).

«Вопрос находится на стадии переговоров. Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», — отметил один из собеседников.

С конца 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве собирают автомобили JAC под маркой «Москвич». Компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е» представляют собой варианты китайских JAC JS4 и iEVS4. С сентября прошлого года на заводе также началась сборка лифтбека «Москвич 6» (Sehol A5 Plus, суббренд JAC Motors). В прошлом году с завода сошла 31 тыс. автомобилей, сообщал «Автостат». При этом реализовано было лишь 15,3 тыс. машин. Выручка завода в 2023 году выросла на 38,9%, до 59,2 млрд руб., при этом убыток увеличился в 3,6 раза, до 8,6 млрд руб., говорится в отчетности «Москвича».

По итогам первых двух месяцев текущего года реализовано более 1740 «Москвичей». В марте завод впервые снизил цены на свои модели (кроме электрических). Снижение по некоторым комплектациям доходит до 712 тыс. руб. (почти на 30%).

Зачем нужен еще один партнер

В этом году «Москвич» планирует произвести 22 тыс. автомобилей, сообщил источник РБК, знакомый с планами завода. При этом его производственные мощности рассчитаны на 180 тыс. автомобилей в год. В 2025 году на «Москвиче» будет также размещено производство нового российского электромобиля «Атом» (проект компании «Кама», принадлежит Рубену Варданяну и гендиректору КАМАЗа Сергею Когогину). В первый год производственный план на этой площадке рассчитан на 5 тыс. «Атомов», знает источник РБК. Выпуск остальных моделей «Москвича» в 2025 году должен составить 35 тыс. единиц (весь производственный план 2025 года — 40 тыс. автомобилей). О возможном убытке «Москвича» и по итогам 2024 года рассуждал в интервью «Ведомостям» в феврале и сам Когогин: «Уровень безубыточности достигается на 40 тыс. автомобилей в год. В этом году мы ориентируемся на 30–35 тыс. машин». Он также отметил, что JAC — «не самая крупная» автомобильная корпорация в Китае.

Поисками новых китайских партнеров завод занимался и в прошлом году, знает собеседник РБК в одном из китайских автобрендов. Но успехом это не увенчалось, отметил он. Если заводу не удастся найти нового партнера и в этом году, то производителю придется корректировать СПИК (специнвестконтракт с Минпромторгом) и отложить локализацию на более поздний срок, говорит один из источников РБК. Другой отмечает, что бухгалтерский убыток напрямую не коррелирует с инвестициями, есть другие источники финансирования, займы. «В любом случае инвестиции в локализацию шли и в прошлом году, и в этом тоже идут», — отметил он. Размер обязательств «Москвича» по СПИКу в этом году составляет порядка 6 млрд руб., говорит один из источников.

В пресс-службе Минпромторга вопросы РБК перенаправили в МАЗ «Москвич». В компании отказались от комментариев., представитель КАМАЗа и в московском департаменте инвестиционной и промышленной политики не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Какие перспективы у загрузки завода

Стратегия «Москвича» несколько схожа с работой «Автотора», на площадке которого запущена сборка уже более 12 моделей китайских легковых автомобилей, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Но «Москвич» в отличие от калининградского производства не столь динамичен из-за наличия двух центров принятия решений: с одной стороны, правительство Москвы, с другой — технологический партнер КАМАЗ. «На этапе перезапуска производства КАМАЗ, безусловно, сыграл свою позитивную роль. Но сейчас складывается ситуация, когда КАМАЗ как партнер и поставщик машинокомплектов зарабатывает с каждой поставки, а все издержки ложатся на правительство Москвы, на балансе которого находится завод», — рассуждает он.

«Москвичу» крайне необходимо расширить модельный ряд и увеличить объемы производства и продаж или найти внешнего заказчика на контрактную сборку автомобилей другого бренда, отмечает он. «Даже если на заводе начнут собирать «Атомы», это кардинально ситуацию не исправит». Причину слабых продаж Бургазлиев видит в отсутствии внятной, адекватной рынку стратегии маркетинга и продаж. «Даже несмотря на отдельные технические проблемы с самими автомобилями, при грамотном позиционировании они смогли бы найти больше покупателей», — говорит эксперт.

«Расположение завода в Москве увеличивает энергетические издержки и затраты на стоимость персонала. Китайские автопроизводители очень чувствительны к этой ситуации», — отмечает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА. Кроме того, Москва не дает в полном объеме тех преференций, которые предоставляют Калининград, Калуга и Татарстан (где расположены другие автозаводы), а низкий уровень локализации не позволяет «Москвичу» получать промышленных субсидий, продолжает Гришунин. Эксперт не исключает переноса производства в Подмосковье. Сам JAC тоже не стремится увеличивать объемы поставок на завод: «Очевидно, у концерна были планы на более широкий перечень объектов, которые он мог бы получить в России, но пока эти планы не удается реализовать. Поэтому JAC не форсирует свое участие в жизни московского завода, предпочитая выполнять свои обязательства на уровне минимальных договоренностей». Проблемы с продажами Гришунин объясняет предубеждением россиян «против отечественной сборки» при наличии на рынке аналогичных по стоимости популярных марок китайских импортируемых машин.