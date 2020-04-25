США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений

Американский регулятор проверит, был ли нарушен закон о товарной бирже. Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США начала проверку в связи с падением цен нефти WTI, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц. 20 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть этого сорта впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

«Нам нужно понять, почему установились такие цены в тот момент, — заявил Берковиц. — В подобных ситуациях мы рассматриваем все возможные объяснения, но из-за экстремального движения цен изучим этот случай особенно внимательно». В частности, CFTC проверит возможное нарушение закона о товарной бирже, которое могло бы повлиять на изменение стоимости.

Расследовать причины падения цены нефти WTI потребовал основатель Continental Resources Inc. Харольд Хамм, сторонник президента США Дональда Трампа. 21 апреля он направил письмо CFTC с просьбой выяснить, могли ли к этому привести «потенциальные манипуляции рынком или сбой в работе систем». Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет.

На закрытии торгов 20 апреля баррель WTI по минус $38. Цены майских фьючерсов WTI обвалились на фоне близкого срока истечения контракта (21 апреля), а также в связи с заполнением хранилищ для нефти. По условиям контракта инвестор должен обязательно забрать сырье, и в этом случае на него ложится обязательство его где-то хранить.