Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений Бизнес, 09:17 ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств Бизнес, 09:00 В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 08:40 СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР Политика, 08:09 В Екатеринбурге после ДТП загорелись пассажирский автобус и легковушка Общество, 08:02 В Находке у 11 сотрудников скорой помощи выявили COVID-19 Общество, 07:21 Из-за нарушителя самоизоляции в Хакасии заразились 34 человека Общество, 06:55 Оператор Wi-Fi в московском метро стал системообразующим Экономика, 06:50 В США умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко Общество, 06:30 «Роскосмос» успешно запустил к МКС ракету «Победы» Технологии и медиа, 06:10 Итальянские ученые назвали реальный уровень смертности от коронавируса Общество, 05:45 Facebook заплатит $5 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica Бизнес, 05:33 Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу Общество, 05:15 В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы Общество, 04:56
Падение цен на нефть ,  
0 

США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений

Американский регулятор проверит, был ли нарушен закон о товарной бирже. Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет
BRENT BR-5.20 $21,58 -3,83%

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США начала проверку в связи с падением цен нефти WTI, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц. 20 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть этого сорта впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

«Нам нужно понять, почему установились такие цены в тот момент, — заявил Берковиц. — В подобных ситуациях мы рассматриваем все возможные объяснения, но из-за экстремального движения цен изучим этот случай особенно внимательно». В частности, CFTC проверит возможное нарушение закона о товарной бирже, которое могло бы повлиять на изменение стоимости.

Расследовать причины падения цены нефти WTI потребовал основатель Continental Resources Inc. Харольд Хамм, сторонник президента США Дональда Трампа. 21 апреля он направил письмо CFTC с просьбой выяснить, могли ли к этому привести «потенциальные манипуляции рынком или сбой в работе систем». Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет.

СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Бизнес
Фото: Eric Gay / AP

На закрытии торгов 20 апреля баррель WTI по минус $38. Цены майских фьючерсов WTI обвалились на фоне близкого срока истечения контракта (21 апреля), а также в связи с заполнением хранилищ для нефти. По условиям контракта инвестор должен обязательно забрать сырье, и в этом случае на него ложится обязательство его где-то хранить.

23 апреля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что СFTC совместно с ФБР и Госдепартаментом США расследуют возможную утечку данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+. По данным агентства, комиссию заинтересовало, могли ли трейдеры, получившие доступ к непубличной информации, заработать «сотни миллионов долларов» на ставках на колебания мировых цен на нефть. По словам собеседников агентства, указанные трейдеры «не являются российскими официальными лицами». В то же время, утверждает один из источников, «лица, которые делают ставки, привлекают связанных с Кремлем людей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Bloomberg, заявил, что в Кремле сомневаются в достоверности этой информации, и добавил, что в СМИ публикуется большие количество «ложных сообщений и вымыслов».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: WTI, падение цен на нефть
Материалы по теме
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Бизнес
В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню
Экономика
Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter