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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Бизнес ,  
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Минпромторг обратится в прокуратуру из-за дефицита бутылок в Крыму
Минпромторг попросит прокуратуру дать оценку действиям производителя бутылок, отказавшегося от поставок крымским виноделам. В ведомстве ситуацию называют неприятной и дискриминацией определенного региона
Завод шампанских вин «Новый Свет» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Минпромторг подготовил запрос заместителю генпрокурора по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам с просьбой дать оценку действиям предприятия, которое ограничило поставки бутылок крымским виноделам. Об этом рассказал телеканалу РБК замминистра Виктор Евтухов.

«Мы считаем, что здесь как минимум злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение конкуренции, — заявил он. — Мы знаем еще одно: что владельцем или совладельцем является американский фонд», — добавил Евтухов. Как отметил замминистра, ситуация неприятна с точки зрения того, что предприятия, которые работают на территории России, принимают решение, которое «явно обусловлено дискриминацией определенного региона». «Мы с этим мириться не будем», — заявил он. По словам Евтухова, министерство сейчас прорабатывает вопрос обеспечения крымских виноделов необходимой тарой. По его словам, есть предложения от других компаний — предприятий из Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Бизнес
ФАС проанализирует ситуацию с поставками стеклотары для виноделов Крыма

Значительного повышения цен на бутылку в связи с изменением цепочки поставок в Минпромторге не ожидают. «С учетом логистических издержек цена на бутылку повысится незначительно, — отметил Евтухов. — Может быть, от 1 до 2 руб., как мы предварительно подсчитали».

Ранее в четверг, 25 апреля, Федеральная антимонопольная служба заявила, что проанализирует ситуацию с поставками бутылок в регион. В ведомстве отметили, что установить наличие либо отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства будет возможно только после необходимого анализа. Он будет касаться ряда необходимых дополнительных документов в порядке, установленном положениями закона «О защите конкуренции».

Бизнес
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О проблеме с поставками бутылок в Крым, которая может обернуться остановкой винодельческих предприятий на срок до девяти месяцев, стало известно ранее на этой неделе. Об этом сообщил председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко в своем письме депутату Госдумы Дмитрию Белику. После закрытия поставок стеклянной тары с Украины в Крым поступала тара с двух предприятий — это «Русджам» и «Кавминстекло», которые фактически были монополистами в регионе. Но назначенный в апреле новый гендиректор АО «Кавминстекло» Александрс Павловс неожиданно сообщил поставщикам, что, «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму». С 2015 года этот производитель бутылок входит в холдинг Verallia, принадлежащий консорциуму американского фонда Apollo Global Management и французского государственного инвестиционного банка BPI France. В 2018 году Verallia выпустил 16 млрд стеклянных бутылок и банок, а его выручка составила €2,4 млрд.

Второй производитель — «Русджам» — не сможет восполнить для отрасли объемы, которые поставляло «Кавминстекло», из-за загрузки, отмечалось в обращении к депутату. В разговоре с РБК Липко объяснил, что «быстро найти нового поставщика стекла предприятиям проблематично: ​бутылки разрабатываются на предприятии специально под заказчика, у них определенная форма, и, чтобы заказать их на другом предприятии, нужно потратить время, а цикл производства у крупных винодельческих предприятий практически непрерывный». Новых поставщиков, по его мнению, со временем найти будет возможно, но на это время предприятия будут приостановлены.

В Verallia и АО «Кавминстекло» ситуацию по-прежнему не комментируют.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: виноделие, Минпромторг
Материалы по теме
ФАС проанализирует ситуацию с поставками стеклотары для виноделов Крыма
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