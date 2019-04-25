Минпромторг обратится в прокуратуру из-за дефицита бутылок в Крыму

Минпромторг попросит прокуратуру дать оценку действиям производителя бутылок, отказавшегося от поставок крымским виноделам. В ведомстве ситуацию называют неприятной и дискриминацией определенного региона

Завод шампанских вин «Новый Свет» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Минпромторг подготовил запрос заместителю генпрокурора по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам с просьбой дать оценку действиям предприятия, которое ограничило поставки бутылок крымским виноделам. Об этом рассказал телеканалу РБК замминистра Виктор Евтухов.

«Мы считаем, что здесь как минимум злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение конкуренции, — заявил он. — Мы знаем еще одно: что владельцем или совладельцем является американский фонд», — добавил Евтухов. Как отметил замминистра, ситуация неприятна с точки зрения того, что предприятия, которые работают на территории России, принимают решение, которое «явно обусловлено дискриминацией определенного региона». «Мы с этим мириться не будем», — заявил он. По словам Евтухова, министерство сейчас прорабатывает вопрос обеспечения крымских виноделов необходимой тарой. По его словам, есть предложения от других компаний — предприятий из Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Значительного повышения цен на бутылку в связи с изменением цепочки поставок в Минпромторге не ожидают. «С учетом логистических издержек цена на бутылку повысится незначительно, — отметил Евтухов. — Может быть, от 1 до 2 руб., как мы предварительно подсчитали».

Ранее в четверг, 25 апреля, Федеральная антимонопольная служба заявила, что проанализирует ситуацию с поставками бутылок в регион. В ведомстве отметили, что установить наличие либо отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства будет возможно только после необходимого анализа. Он будет касаться ряда необходимых дополнительных документов в порядке, установленном положениями закона «О защите конкуренции».