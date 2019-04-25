ФАС проанализирует ситуацию с поставками стеклотары для виноделов Крыма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от депутата Госдумы Дмитрия Белика, в котором он призвал разобраться с проблемой поставок стеклянных бутылок для крымских винодельческих предприятий. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, поступившем в РБК.

В ведомстве отметили, что установить наличие либо отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства будет возможно только после необходимого анализа. Он будет касаться ряда необходимых дополнительных документов в порядке, установленном положениями закона «О защите конкуренции».

Об угрозе остановки винодельческих предприятий в Крыму сообщил председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко, который направил соответствующее письмо депутату Белику. В нем он заявил, что остановка предприятий может продлиться от шести до девяти месяцев.

Липко рассказал, что после закрытия поставок стеклянной тары с Украины снабжением крымских виноделов занимались в основном два предприятия — «Русджам» и АО «Кавминстекло». По его словам, учитывая потребность в стеклотаре со стороны южных регионов России и высокую чувствительность этого вида продукции к расходам на логистику, эти два предприятия фактически являются монополистами на территории полуострова, что угрожает бесперебойной работе винодельческих предприятий в Крыму.