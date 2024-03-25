«Росморпорт» выиграл суды с голландской Damen за морские буксиры

«Росморпорт» выиграл несколько судов с голландской Damen по контрактам на строительство семи буксиров. В 2022 году Damen отказалась выполнять заказы для России, а в 2023-м и сама подала в суд на власти Нидерландов

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Что строили для «Росморпорта»

В 2020–2021 годах ФГУП «Росморпорт» заказало у нидерландской судостроительной Damen Shipyards Gorinchem B.V. семь буксиров ледового класса Arc4. Заказы должны были быть выполнены в 2022 году. Но в марте 2022-го, спустя неделю после начала специальной военной операции России на Украине, Damen заявила о приостановке работ по всем действующим и отказу от будущих контрактов. В том числе это повлияло на заказы «Росморпорта».

Согласно судебным материалам, госпредприятие направило Damen несколько авансов, которые в сумме составили €22,52 млн, или около 1,946 млрд руб. по курсам на дату осуществления платежей. Нидерландская компания не выполнила заказ и не вернула авансовые средства. Тогда «Росморпорт» обратился к банку-гаранту, которым выступал ING Bank, и в досудебном порядке вернул около 1,529 млрд руб.

Однако из-за существенной курсовой разницы на момент осуществления авансов и компенсационных выплат, недополученная сумма составила почти 417 млн руб., утверждает «Росморпорт». За возмещением этих средств госпредприятие обратилось в Арбитражный суд Москвы — сначала в сентябре 2022 года по договорам на поставку двух буксиров, оценив свой убыток по ним в 323,085 млн руб., затем в марте 2023 года по договорам на еще пять буксиров, по которым убыток составил 93,378 млн руб.

В конце 2023 года и феврале 2024-го суды подтвердили правомерность требований к нидерландской компании, следует из материалов дела.

Чем руководствовался суд

Несмотря на попытку Damen объяснить свою ситуацию санкциями ЕС, которые, как утверждает компания, не позволяют ей не только поставить буксиры, но и перечислить деньги, суд усмотрел в ее действиях нарушение обязательств перед «Росморпортом». Кроме того, Damen не представила каких-либо подтверждений того, что банки отказываются принять ее платежи, говорится в материалах.

В такой ситуации, довод о том, что убытки по курсовым разницам являются риском предпринимательской деятельности, «не имеет значения», установил суд. А утверждения Damen, что введение экономических санкций является обстоятельством непреодолимой силы, «необоснованы».

«В данном случае возникновение убытков, возмещения которых требует истец, является последствием допущенного ответчиком нарушения обязательства, наличие причинной связи между нарушением и доказанными истцом убытками обосновано. Риск предпринимательской деятельности истца не предполагает учет неправомерных действий ответчика», — сообщается в материалах.

«Росморпорт» на момент публикации материала не ответил на запрос РБК, в Damen от комментариев отказались.

Может ли Damen заплатить

Перечислила ли Damen средства «Росморпорту» — неясно. Антон Мальцев, партнер, руководитель практики разрешения споров и арбитража «Меллинг, Войтишкин и партнеры», отмечает, что в целом случаи, когда после февраля 2022 года иностранные компании исполняли судебные акты российских судов, известны. «В некоторых случаях иностранным компаниям для этого приходилось получать лицензию иностранного санкционного регулятора. В других случаях взыскание происходило без деятельного участия иностранного должника — путем обращения взыскания по исполнительным листам на те его активы, которые были найдены взыскателем в России. Кроме того, есть и примеры исполнения решений российских судов после февраля 2022 года за границей, например в Турции. Правда, в известных мне случаях исполнение решения не было осложнено санкционным элементом», — добавляет он.

Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров напоминает, что Damen заявляла об отсутствии возможности перечислить средства своему российскому контрагенту из-за санкционного режима. «Однако это, в свою очередь, может не мешать «Росморпорту» попробовать найти активы должника в России, дружественных юрисдикциях и при определенной сноровке за их счет исполнить вынесенный судебный акт. С такими запросами мы сталкиваемся. В принципе, есть практика и подобного», — заключает Ветров.

Для каких проектов строились буксиры Damen

Из материалов судов неизвестно, были ли заказаны буксиры под какие-то конкретные проекты. Однако в них указывается, что «истец принял на себя обязательства перед третьими лицами (в т.ч. в рамках возложенных государственных задач) по оказанию услуг буксирами, которые должен был ответчик своевременно поставить».

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев напоминает, что Damen в 2021 году также подписала контракт и с «Атомфлотом» по строительству буксиров. Они предназначались для использования на морском перевалочном комплексе СПГ в Ура-Губе на Кольском полуострове. Кроме того, компания заявляла о строительстве портофлота для аналогичного комплекса в бухте Бечевинская на Камчатке. Оба проекта осенью 2023 года попали под санкции США.

Поскольку Damen — хорошо зарекомендовала себя в России, она часто получала заказы от российских предприятий, говорит эксперт. «Но в связи с санкционными ограничениями поставки судов, даже уже построенных, не производятся», — отмечает Григорьев.

Осенью 2023 года стало известно, что Damen обратилась в суд Роттердама с иском к правительству Нидерландов из-за ущерба, который нанесли введенные против России санкции. Отмечалось, что иск в суд Роттердама был подан 10 мая, но рассмотрение дела ожидалось лишь в 2024 году. Как отмечал тогда представитель компании, до санкций Damen подписала контракты с российскими покупателями судов, но после начала военных действий на Украине, «правительство Нидерландов решило, что такие контракты могут не соблюдаться голландским бизнес-сообществом». «Правительство не предложило Damen компенсацию за этот ущерб», — рассказывал представитель.

РБК направил запрос в суд Роттердама.

Агентство Bloomberg отмечало, что профиль судов, которые строит Damen, широк — от военных кораблей, дноуглубительных судов до яхт, которые компания продавала в том числе российским бизнесменам. Также в России у нее был инжиниринговый филиал.

Что касается альтернативных производителей буксиров, то, как отмечает Григорьев, в настоящее время в России строительство таких судов ведется в небольших объемах. «Это заставляет искать зарубежных поставщиков, например, для угольного порта Эльга — в Китае. По словам компаний, обеспечивающих буксирные услуги, например, в морском порту Мурманск сейчас главный источник буксиров — поиск на вторичном рынке», — заключает эксперт.