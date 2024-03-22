Эксперты оценили потребность России в кораблях

Российской судоходной отрасли до 2035 года требуется более 100 новых буксиров на сумму 300 млрд руб. Средний возраст такого флота — 29 лет. Российские верфи смогут получить заказы, если обеспечат конкурентную цену строительства

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В России до 2035 года может быть построено более 100 буксиров, говорится в презентации проектного бюро «Нордик Инжиниринг» (занимается проектированием судов, оказывает услуги по аудиту производственных мощностей, поставке оборудования на строящиеся и модернизируемые суда, ведет мониторинг рынка), с которой ознакомился РБК.

Компания проанализировала потенциальную потребность российских компаний в буксирном флоте, суда могут быть заказаны на российских верфях, за рубежом, а также могут быть приобретены на вторичном рынке, пояснил Николай Шабликов, председатель совета директоров инжиниринговой компании. Он добавил, что строить новые буксиры на российских верфях сегодня готовы крупные игроки с госучастием, тогда как частные заказчики склоняются к приобретению такого флота за рубежом из соображений экономии средств.

По оценке «Нордик Инжиниринга», общая стоимость строительства этих судов до 2035 года составит более 300 млрд руб. при цене одного буксира 0,45–5,5 млрд руб., в зависимости от размеров и насыщения оборудованием.

Наибольшая потребность, по подсчетам компании, наблюдается в буксирах-кантовщиках, которые используются для перемещения кормы или носа больших судов в портах, их потребуется более 40 штук. Наибольший спрос прогнозируется на буксиры проекта ТСК. Также судовладельцам потребуется более 30 буксиров-толкачей (используются для толкания барж) и около 30 буксиров-спасателей (для буксировки аварийных судов, эвакуации людей, доставки персонала и грузов).

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что сегодня в России строится 21 буксир, еще четыре судна законтрактованы. «В соответствии с перспективным планом строительства гражданских судов Минпромторга в 2023 году различные заказчики выразили потребность в строительстве еще 89 буксиров. Эти данные согласуются с информацией, представленной компанией «Нордик Инжиниринг», — отметил представитель ведомства.

Какой сейчас флот буксиров По подсчетам компании, под надзором Российского морского регистра судоходства сегодня находятся 524 буксира, из которых 498 ходят под российским флагом. Средний возраст используемого буксирного флота составляет 29 лет. По словам Николая Шабликова, используемый в России флот можно считать возрастным. В данный момент в эксплуатации находится 135 буксиров (27%) в возрасте 30–40 лет, 82 буксира (16%) в возрасте 40–50 лет и 40 буксиров (8%) старше 50 лет. «Молодые» буксиры в возрасте до десяти лет составляют 19% флота (таких 93 штуки), 10–20 лет — 22% (113 буксиров).

Где и как могут строить новые буксиры

В Минпромторге пояснили, что сегодня более 30 российских верфей обладают необходимыми техническими возможностями для строительства буксиров. «Анализируя основные параметры и размерения (включают показатели длины, ширины, высоты борта и осадки) буксиров, можно утверждать, что производственные мощности страны позволяют реализовать проекты по созданию буксиров различного функционального назначения. Эти суда строятся на Окской верфи, Зеленодольском заводе, «Верфи братьев Нобель» и других предприятиях», — добавляют в министерстве.

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В «Нордик Инжиниринге» считают, что строить буксиры можно как минимум на 11 российских верфях, среди которых Адмиралтейские верфи и Выборгский судостроительный завод на Северо-Западе, Центр судостроения «Звездочка» в Северодвинске, Хабаровский судостроительный завод и Восточная верфь на Дальнем Востоке.

В 2016–2023 годах основным заказчиком буксиров было ФГУП «Росморпорт» (подведомственное Росморречфлоту Минтранса), оно провело 20 закупок на сумму более 227 млн руб., говорится в презентации. РБК направил запрос в «Росморпорт».

В «Нордик Инжиниринге» указывают, что находящиеся в эксплуатации буксиры моложе десяти лет оснащались только зарубежными двигателями. Подавляющая доля (64%) приходится на силовые установки Caterpillar (США), еще 13% — на Yanmar (Япония).

Источник РБК, близкий к Минпромторгу, говорит, что российским верфям нужно будет проявить гибкость в переговорах с заказчиками, чтобы получить контракты на строительство буксиров. «Строительство таких судов в Китае сегодня обходится в $8–9 млн (720–810 млн руб.), в России оно существенно дороже с учетом такого объективного фактора, как поставка импортных комплектующих», — отмечает он.

«Отечественные двигатели тяжелее и больше ушедших с рынка иностранных образцов, что в конечном итоге негативно влияет на характеристики судов. Отсутствует достаточная линейка судовых реверс-редукторов для отечественных двигателей больших и средних мощностей», — указано в презентации бюро.

При этом в России есть предприятия, которые делают силовые установки с подходящими для буксиров характеристиками: Коломенский завод, «Барнаултрансмаш», «Волгодизельмаш».

В пресс-службе «Трансмашхолдинга» (ТМХ) рассказали, что компания проводит модернизацию Коломенского завода для создания локального производства компонентов дизельных двигателей, модернизации производственной площадки и увеличения производственной мощности предприятия. Программа охватывает значительный ряд модификаций двигателей различного назначения, в том числе судовых. Техническое перевооружение завершится в 2026 году, общий объем инвестиций составит 23 млрд руб., компания привлекла для проекта льготный кредит Фонда развития промышленности на 15 лет. «Энергетические установки для комплектации буксиров мощностью от 1 тыс. до 3,5 тыс. кВт с частотой вращения 1 тыс. оборотов в минуту будут спроектированы на базе четырехтактных среднеоборотных двигателей с газотурбинным наддувом», — добавил представитель ТМХ.

РБК направил запрос в «Синару», которая прорабатывает возможность создания производства низкооборотных двигателей для крупнотоннажных судов. В Объединенной судостроительной корпорации не ответили на запрос РБК.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что строительство 100 судов будет достаточным, если параллельно провести ремоторизацию еще нескольких сотен находящихся в эксплуатации буксиров. По его словам, ключевая проблема в серийном строительстве такого флота на российских верфях — отсутствие двигателя подходящей мощности и размерности. Уровень износа корпусов буксиров не так критичен для их эффективности, поэтому у судов в эксплуатации можно менять двигатели и использовать их еще какое-то время.

«Ключевая задача — создание эффективного и высокотехнологичного двигателя, который необходим для строительства флота тяжелых буксиров. На внутренних водных путях потребность в таком флоте увеличится после реконструкции Городецкого и Багаевского гидроузлов, когда будут сняты инфраструктурные ограничения и появится возможность активизировать речные перевозки, что увеличит потребности в баржах и буксирах», — говорит эксперт.