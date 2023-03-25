Авиакомпании сообщили о проблемах с получением свидетельств пилотов и бортпроводников через «Госуслуги», что может привести к сокращению полетов. Власти предлагают отложить реформу с переходом на электронные свидетельства на год

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские пилоты, бортпроводники и специалисты по обслуживанию воздушных судов столкнулись с невозможностью получить в Росавиации новые квалификационные свидетельства через портал «Госуслуг». Об этом РБК рассказали источники в десятке крупнейших российских авиакомпаний.

До 1 марта Росавиация выдавала свидетельства авиационного персонала в бумажном виде через центральный аппарат или 15 своих межрегиональных территориальных управлений. В 2022 году ведомство выписало 16 216 таких документов, в том числе 7 тыс. — пилотам авиакомпаний, почти 3,5 тыс. — бортпроводникам, 3,7 тыс. — специалистам по техобслуживанию авиатехники. Всего, по данным ведомства, в России работают свыше 14,2 тыс. коммерческих пилотов, то есть процедура получения свидетельств могла затронуть каждого второго такого специалиста.

По Воздушному кодексу работник без свидетельства не может быть допущен к выполнению функций членов экипажа и функций специалистов по техническому обслуживанию гражданского воздушного судна. С 1 марта 2023 года, согласно постановлению правительства № 1581 Росавиация обязана выдавать свидетельства в форме электронного документа через «Госуслуги».

Но в назначенный срок схема выдачи необходимого документа не заработала, заявил РБК директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин. С 1 марта в меню на «Госуслугах» появилась услуга выдачи свидетельства авиаспециалистами и она начали подавать соответствующие заявления через портал. Росавиация должна оформлять и направлять документы заявителям в форме выписки из базы данных свидетельств авиаперсонала гражданской авиации в течение 4-15 дней. Но до сих пор не было выдано ни одного свидетельства в электронном виде — работники гражданской авиации на портале «Госуслуг» получают отказ в предоставлении этой услуги. Росавиация оказалась технически не готова выдавать свидетельства в электронном виде. «Проблема есть, причем немаленькая — не можем получить свидетельства и внести квалификационные отметки в свидетельства, у кого они есть», — говорит глава Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров. «Получить свидетельства авиационного персонала сегодня попросту невозможно», — соглашается летный директор «ЮВТ Аэро» Олег Пупырев. С аналогичными проблемами также столкнулись в авиакомпаниях Smartavia и «ИрАэро», сообщили в их пресс-службах. О такой же ситуации РБК рассказали собеседники в авиакомпании из топ-5 и перевозчике, эксплуатирующем дальнемагистральные самолеты.

В пресс-службах Минтранса и Росавиации признают наличие проблемы. «Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации», — сообщил РБК представитель авиационного ведомства.

При этом в «Волге-Днепр», «КрасАвиа» и «ЧукотАвиа» утверждают, что с проблемами получения свидетельств пока не сталкивались. «В компании не такое большое количество летного состава. Проблемы ожидаем через два-три месяца при внесении изменений в свидетельства», — говорит директор «Ангары» Сергей Саламатов.

Представитель «Уральских авиалиний» отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших российских перевозчиков — «Аэрофлота», S7 Airlines, «Победы», Utair и др.

Какие сложности возникают у авиакомпаний

В авиакомпании Smartavia получить свидетельства, в частности, не могут два пилота: они успешно прошли программу подготовки на позицию командира воздушного судна, но без замены пилотского свидетельства не имеют права летать в новом качестве, а авиакомпания не может вернуть их на прежнюю должность второго пилота, говорит представитель перевозчика. «Замена свидетельства является также обязательной регулярной процедурой для каждого пилота при получении сертификата на знание английского языка», — замечает он. В «ЮВТ-Аэро» трем пилотам необходимо внести отметку о владении английским языком (4-й уровень по шкале Международной организации гражданской авиации, ICAO). Еще три специалиста перевозчика готовятся стать командирами воздушного судна, поэтому им тоже требуется замена свидетельств. «В результате мы не имеем возможности планировать на выполнение международных рейсов пилотов с истекшим уровнем английского. А пилоты, подготовленные к полетам в качестве командиров, не могут приступить к самостоятельным полетам», — сетует летный директор «ЮВТ Аэро» Олег Пупырев.

У компании «Геликс» порядка 10% сотрудников различных авиационных специальностей не могут приступить к исполнению своих должностных обязанностей. Это создало сложности с планированием экипажей на рейсы, привело к дополнительным расходам из-за перемещения отдельных пилотов для формирования полноценного экипажа, перечисляет ее глава Вадим Балдин. «Кроме того, [невозможность получить свидетельство] важный психологический фактор, влияющий на безопасность полета — человек прошел подготовку, сдал зачеты, готов работать и зарабатывать деньги себе, своей семье, авиакомпании, в которой он трудится, а вынужден бить баклуши», — сказал топ-менеджер.

В Камчатском авиационном предприятии проблемы с получением свидетельств, внесением квалификационных отметок в них есть у примерно десяти пилотов, бортмехаников и бортпроводников. «Сейчас пока еще не сезон мы справляемся, но летом, если ситуация не изменится, будем вынуждены отменять рейсы из-за переработки экипажами рабочего времени», — говорит его гендиректор Алексей Храбров. В «ИрАэро» около десяти авиатехников (10% от их общего числа в компании) прошли первоначальную подготовку, но к обязанностям из-за отсутствия свидетельств не приступают. На работу перевозчика это пока «влияет несущественно», говорит пресс-секретарь «ИрАэро» Николай Бессонов. Вопрос выдачи свидетельств не оказывает влияния на выполнение производственной программы и в авиакомпании «Россия». «В тоже время мы проводим анализ влияния данного фактора на выполнение полетов в рамках летнего расписания», — замечает пресс-секретарь «России» Сергей Стариков.

Как власти намерены решить проблему

Решение проблемы с выдачей свидетельств находится на федеральном уровне, утверждает Балдин. До отработки нового механизма оформления пилотских свидетельств надо оставить прежний порядок выдачи документов (то есть выдавать в бумажном виде), считает Пупырев.

По словам источника РБК в курирующих авиацию ведомствах, руководство Росавиации неоднократно в письменном виде и на совещании у замглавы Минтранса Игоря Чалика (курирует гражданскую авиацию) информировало об ошибочном подходе к вопросу порядка выдачи свидетельств авиаперсонала через «Гослуслуги». В пресс-службе Минтранса это не комментируют.

По словам представителя Минтранса, ведомство «оперативно» подготовило проект изменений в постановление правительства после того, как Росавиация проработала с властями вопрос по переходу на электронные свидетельства, но на год позже — с 1 марта 2024 года. «После проведения Минюстом экспертизы проекта [изменений в постановление] он будет незамедлительно направлен на утверждение в правительство», — сообщили в пресс-службе Минтранса, не уточнив сроки.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.