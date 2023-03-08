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Акционер S7 заявила о медленном росте числа женщин-пилотов в авиации

Татьяна Филева: число женщин-пилотов растет слишком медленными темпами
Доля женщин-пилотов в российских компаниях в среднем составляет 2%, что меньше, чем в мире. Росту их числа мешают стереотипы, для слома которых придется приложить усилия самим перевозчикам, считает акционер S7 Татьяна Филева
«Аэрофлот» AFLT ₽28,45 -0,45% Купить
«Аэрофлот» RU000A103943 ₽971,56 -0,02% Купить
Авиакомпания «ЮТэйр» UTAR ₽8,17 -0,73% Купить
Первая девушка-пилот самолета Ан-24 авиакомпании &laquo;Полярные авиалинии&raquo; Марфа Иванова
Первая девушка-пилот самолета Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» Марфа Иванова (Фото: mintrans.sakha.gov.ru)

Число женщин-пилотов в авиакомпаниях России растет слишком медленными темпами и именно отрасль должна предложить механизм для исправления этой ситуации, пишет акционер S7 Group Татьяна Филева в колонке для РБК. В мире доля женщин-пилотов в авиации составляет от 5,8 до 6,03%. В России средний показатель женщин-пилотов менее 2%, оценила она.

В России свыше 14 280 пилотов, из них более 280 (то есть около 2%) — пилотессы, имеющие свидетельство коммерческого пилота, сообщил РБК представитель Росавиации.

В S7 Group входит крупнейший российский частный перевозчик S7 Airlines. Сейчас в нем работают 14 девушек-пилотов, но это чуть больше 1% от общего числа пилотов S7. В региональной компании «КрасАвиа» летают две пилотессы, это примерно 1% от всего летного состава, уточнила руководитель пресс-службы перевозчика Нина Чупахина. В «ИрАэро» за штурвалом самолета летает только одна женщина, или 0,4% от общей численности пилотов, сообщил РБК пресс-секретарь перевозчика Николай Бессонов. В «Аэрофлоте» летают 60 женщин-пилотов, или 3% от всего числа пилотов перевозчика, утверждает представитель компании. «Аэрофлот» — единственный российский авиаперевозчик, кто присоединился к кампании 25by2025, которую в 2019 году запустила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Участвующие в ней авиаперевозчики добровольно обязуются увеличить число женщин на руководящих должностях и на рабочих местах, где те недостаточно представлены (например, в летном составе, техобслуживании и инжиниринге), либо на 25% по сравнению с текущими показателями, либо до 25% к 2025 году.

По мнению Филевой, число женщин-пилотов в авиакомпаниях надо увеличивать, так как наличие в экипаже воздушного судна профессионалов разного психотипа, возраста, пола дает бóльшую вариативность в решении задач, положительно влияет на деятельность и повышает эффективность. Но это не значит, что при приеме на работу пилотом у девушки автоматически должно быть преимущество только из-за пола — высокие требования к компетенциям и состоянию здоровья для всех кандидатов одинаковы, подчеркнула акционер S7.

Среди причин медленного роста числа женщин-пилотов Филева, которая сама летает на самолете и вертолете, называет стереотипное мышление. Так, в минувшем феврале она лично пообщаться с девушками-студентками из вузов, где готовят пилотов гражданской авиации. В одном таком учебном заведении Филева почувствовала давление даже на себе. «Глядя в глаза мне — девушке, которая прилетела сама за штурвалом на встречу, — меня спрашивали, зачем авиакомпании нужны женщины-пилоты, и утверждали, что они «долго не задерживаются в авиации, берите мужчин», что наличие девушек-инструкторов — это «хорошо лишь визуально», так сказать, «для красоты», — сетует она.

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Формально сейчас нет проблемы входа в профессию: девушки поступают в университеты и успешно оканчивают их, устраиваются на работу, но не массово, продолжает Филева. Но сформированные годами стереотипы абсолютно точно влияют на мотивацию продолжать заниматься любимым делом, ведь далеко не у всех вызывают азарт постоянная борьба и необходимость доказывать свое право быть в профессии, замечает она. По мнению Филевой, чтобы сломать стереотипы нужно многое менять в корпоративной культуре самих авиакомпаний, но это трудоемкая, кропотливая и долгосрочная работа, которая не сразу дает плоды.

По словам представителя «Аэрофлота», возможности увеличения числа женщин среди летного состава зависят от их количества среди выпускников летных заведений и профессиональных знаний. «Привлечение молодых пилотов, невзирая на их пол, всегда актуально для авиакомпаний группы. Это будущее «Аэрофлота» и гражданской авиации России в целом. Поэтому основная задача «Аэрофлота» — это популяризация профессии пилота среди молодежи», — подчеркивает он. Специальные программы, направленные на привлечение женщин в пилоты коммерческой гражданской авиации не нужны, полагает Чупахина. По ее словам, у авиакомпании есть другие приоритеты, имея ввиду вызовы, с которыми столкнулся воздушный транспорт России из-за санкций после начала военной операции на Украине (запрет на поставку авиатехники, запчастей к ней и др.). По мнению Бессонова, сейчас конкуренция за пилотов из-за сокращения штата некоторыми перевозчиками ослабла. «Однако вне зависимости от текущей ситуации в авиаотрасли важно думать на перспективу и не допускать кадрового разрыва. Потребность в опытных и грамотных специалистах есть всегда. Вне зависимости от пола», — добавил он.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Татьяна Филева S7 S7 Group S7 Airlines российские пилоты пилоты гендерное неравенство гендерное равенство
ГРУППА КОМПАНИЙ С 7
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