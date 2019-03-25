В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам

Совладелец S7 Space Наталья Филева заявила, что компания планирует прекратить контракт на производство и поставку украинских ракет-носителей «Зенит»

Плавучий космодром «Морской старт» (Фото: Виктор Катаев / ТАСС)

Российская частная космическая компания S7 Space (входит в группу S7) намерена приостановить выполнение контракта с украинским предприятием «Южный машиностроительный завод» (Южмаш) о производстве и поставке 12 ракет-носителей «Зенит», сообщила «РИА Новости» совладелец S7 Space Наталья Филева

«Собираемся», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос агентства. Она заявила, что еще не знает, в какие сроки контракт с «Южмаш» могут прекратить.

Ранее о том, что S7 Space планирует приостановить соглашение по 12 ракетам «РИА Новости» сообщало со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли и самой компании. Один из собеседников агентства заявил, что руководство «Южмаш» уже проинформировано об этом.

Позже украинское предприятие сообщило, что контракт был заключен с зарегистрированной в США компанией S7 See Launch Limited, заказчик уже частично оплатил ракеты и не уведомлял о возможном расторжении соглашения. «Со своей стороны, «Южмаш» не намерен выступать инициатором в этом вопросе», — заявили в пресс-службе предприятия.