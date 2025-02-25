Как новые санкции ЕС на алюминий повлияют на «Русал»

Запрет на импорт российского алюминия не стал для российских поставщиков неожиданностью. «Русал» продолжит переориентировать поставки на другие рынки, а поддержать ее устойчивость мог бы внутренний спрос

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Запрет на импорт первичного алюминия стал частью 16-го пакета санкций ЕС, однако в течение года европейские покупатели смогут продолжить закупать российский металл в рамках квоты в размере 80% от импорта в 2024 году — или 275 тыс. тонн. Ранее запрет ЕС действовал только на часть поставок переработанного алюминия из России — проволоку, фольгу и трубы.

Как ЕС принимал решение по санкциям Весной 2024 года в Европарламенте отмечали, что ЕС продолжает импортировать российский алюминий на €2,3 млрд в год, несмотря на усилия по снижению зависимости. Так, с 2018 года доля российского алюминия в европейских поставках сократилась с 25% до 8%. Полный запрет на импорт алюминия из России в Брюсселе долго казался маловероятным, хотя некоторые страны блока активно выступали за это. В декабре 2024 года к запрету присоединились Польша, Дания, Чехия, Швеция, Финляндия, Румыния, Ирландия, а также Прибалтика — Эстония, Латвия и Литва.

Решение Евросоюза не должно стать негативным «сюрпризом» для основного поставщика — «Русала» (RUAL), поскольку часть европейских потребителей уже отказались от поставок алюминия из России в результате «самосанкций», считает Дмитрий Смолин, старший аналитик инвестбанка «Синара».

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов напомнил, что по итогам 2024 года на рынок Евросоюза из России было поставлено 340 тыс. тонн первичного алюминия на сумму $828 млн. В тоннаже это больше, чем суммарный выпуск металла на Новокузнецком и Кандалакшском алюминиевых заводах.

До 2020 года долю европейского рынка в российских поставках алюминия можно оценить около 30%, сейчас российский первичный алюминий составляет около 10-12% в объемах импорта ЕС, отметил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг «Альфа-банка» Борис Красноженов: «В реальности цифры могут варьироваться, так как поставки осуществляются через различные логистические цепочки».

Как «Русал» переориентировался на Азию Согласно отчету компании за первое полугодие 2024 года, выручка «Русала» в Европе составила $1,258 млрд или 22% от общей выручки в $5,695 млрд. Для сравнения, в аналогичном периоде 2023 года этот показатель был на уровне 31%. Снижение доли европейского рынка связано с переориентацией поставок на азиатские страны. В первом полугодии 2024 года доля Азии в выручке «Русала» выросла до 42% с 33% годом ранее. Акции «Русала» упали на новости о запрете ЕС импорта алюминия из России Инвестиции По итогам 2023 года доля Европы в выручке от продаж алюминия снизилась до 25% с 47% в 2022 году, что принесло компании $3,5 млрд. В то же время доля азиатского рынка выросла с 31% до 53%, обеспечив выручку в $7,3 млрд.

Где искать новые рынки сбыта

Аналитики сходятся во мнении, что поставки в Европу можно заместить. Среди возможных направлений — Китай, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ, рынки Африки и Латинской Америки. Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», не исключает также варианта увеличения поставок на внутренний рынок России.

В то же время «Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая — может столкнуться с рядом сложностей как на внутреннем, так и на альтернативных внешних рынках, считает Хазанов. В их числе высокая ключевая ставка внутри страны, которая делает инвестиции в переработку дороже, а также проблемы с логистикой — пропускной способностью Восточного полигона РЖД. Помимо этого, компания сталкивается с дороговизной глинозема и фрахта, а также необходимостью предоставлять покупателям скидки, объясняет эксперт.

«Перенаправление всего европейского объема в условный Китай может привести к потере в выручке около $40 млн для «Русала», что некритично», — полагает Ахмед Алиев, аналитик «БКС Мир инвестиций».

«Русал» анонсировал сокращение производства на 6,6% (250 тыс. тонн), в ответ на рыночные вызовы еще в ноябре 2024 года. Это решение компания объяснила «рекордными ценами на глинозем и высокими рисками сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры». В компании пояснили, что им приходится закупать более трети глинозема на мировых рынках по биржевым ценам. Так, с начала 2024 года цены на него выросли почти вдвое, до более чем $700 за 1 т, вследствие чего стоимость глинозема достигла 50% в себестоимости производства алюминия против обычного уровня 30–35%.

Смолин отметил, что это сокращение могло быть связано именно с возможным ограничением по поставкам в ЕС.

В текущих условиях стабильный спрос на алюминий на внутреннем рынке наравне с привлекательными тарифами на его перевозку будут способствовать устойчивой работе компании, считает Баранов.

Любые торговые барьеры приводят к росту инфляции, отмечает Красноженов. «В настоящий момент цена алюминия на споте уже находится на уровне $2650-2700 за тонну по сравнению с $2500 за тонну в начале года. Следует отметить, что США недавно ввели тариф 25% на импорт алюминия. Импорт из ЕС в денежном эквиваленте составлял около 10% от общего объема импорта алюминия в США в 2024 году», — пояснил эксперт.

В «Русале» на момент публикации на запрос РБК не ответили.