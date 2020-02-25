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Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок

Европейские инвесторы выступают за смягчение наказаний для предпринимателей по ряду статей уголовного кодекса России. Вариант, предложенный Владимиром Путиным в части невыплаты налогов, они считают излишне мягким
Павел Крашенинников (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей. Его сформулировали в письме, которое отправили председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову, пишут «Ведомости».

С предложением о смягчении уголовной ответственности по ряду статей для бизнеса ранее выступил президент Владимир Путин. Глава государства, в частности, предложил увеличить налоговую недоимку, по достижении которой начинается уголовная ответственность. Для физлиц невыплатой налогов в особо крупном размере должна считаться сумма в 13,5 млн руб., для компаний — 45 млн. руб. Сейчас для возбуждения уголовного дела людям за три года достаточно не заплатить 900 тыс. руб. или 4,5 млн руб. (в особо крупном размере), если недоимка превышает 10 или 20% всех налоговых платежей соответственно. Для компаний аналогичная ответственность наступает при невыплате 5 млн руб. в крупном и 15 млн руб. в особо крупном размере. (при недоимке выше соответственно 25% и 50%).

АЕБ выступила против такого смягчения УК. В ассоциации сочли, что доли от всех налоговых платежей необходимо сохранить, поскольку, если повышать лишь абсолютный размер недоимки, из-под ответственности выйдут малые компании, а у крупного бизнеса появится больше стимулов для дробления бизнеса с целью ухода от налогов. Инвесторы предлагают считать крупной недоимкой для человека свыше 1 млн руб., но не менее 10% подлежащих уплате начислений за три года, а особо крупной — свыше 5 млн руб., но не менее 50% платежей за трехлетний период. Для компаний эти показатели соответственно предлагается установить в размере свыше 5 млн руб. при минимум 10% от всей суммы платежей за три года, особо крупная — свыше 25 млн руб. (не менее 50% налоговых выплат).

Кроме того, в письме к Крашенинникову в АЕБ раскритиковали действующие нормы статей УК о валютном контроле (ст. 193 и 193.1) и использование в отношении компаний квалифицирующего признака об участии в преступном сообществе.

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Законопроект, смягчающий «предпринимательские» статьи Уголовного кодекса, Владимир Путин внес в Госдуму в декабре 2019 года. 13 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий применение ст. 210 УК (Организация преступного сообщества или участие в нем) в отношении бизнеса и смягчающий ответственность за нарушение требований валютного законодательства.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: АЕБ, Инвесторы, налоги
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