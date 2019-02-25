Уоррен Баффетт после потери $4 млрд признался в неудачной сделке

При покупке Kraft Foods, которая затем слилась с Heinz, фонд Баффетта переплатил за компанию. «Бизнес не зарабатывает больше просто потому, что ты за него больше заплатил», — описал свои ошибки инвестор

Уоррен Баффетт (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Миллиардер Уоррен Баффетт заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что его холдинг Berkshire Hathaway переплатил при слиянии производителя продуктов питания Kraft Foods и изготовителя кетчупов Heinz в 2015 году.

«Kraft Heinz — все еще прекрасный бизнес, он использует активы на $7 млрд и зарабатывает с них $6 млрд до налогов. (…) Но мы и некоторые предшественники заплатили на $100 млрд больше, чем стоят материальные активы, так что нам надо, чтобы компания заработала $107 млрд, а не $7 млрд», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистки, значит ли это, что Berkshire переплатил за компанию, Баффетт ответил утвердительно. «Да, мы переплатили. Мы не переплатили за Heinz, это была сделка с 3G (бразильский инвестфонд, совладелец Heinz. — РБК), 50 на 50, но мы переплатили за Kraft, и мы списали $15 млрд активов», — добавил он.

«Если бы мы заплатили $7 млрд за Kraft (а именно столько и надо, чтобы бизнес работал), он бы зарабатывал столько же, как если бы мы заплатили $100 млрд. Бизнес не зарабатывает больше просто потому, что ты за него больше заплатил», — пояснил бизнесмен.