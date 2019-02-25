Уоррен Баффетт после потери $4 млрд признался в неудачной сделке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,53 0,14 EUR Бирж. 74,41 0,32 Brent 65,71 -2,17% USD Нал. 66,07 64,86 EUR Нал. 75,00 73,79 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1355 0,0025 BTC/USD Бирж. 3 956,30 124,90 IMOEX 2 494,63 0,24% RTSI 1 201,57 0,26% DJIA 26 153,48 0,47% Nasdaq 7 567,83 0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Electronic Arts $106 (+10,47%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,61%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+10,47%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,61%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт Финансы, 21:50 Тройку звезд недели в НХЛ составили российские хоккеисты Спорт, 21:48 Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах Бизнес, 21:38 Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год Экономика, 21:29 Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины Общество, 21:25 Уоррен Баффетт после потери $4 млрд признался в неудачной сделке Бизнес, 21:18 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 21:16 Силуанов напомнил о «настораживающих бизнесменов» действиях силовиков Общество, 21:04 Зеленский предложил украинцам выбирать министров через интернет Политика, 20:56 Вице-президент США предупредил об изоляции поддерживающих Мадуро стран Политика, 20:55 Переработчиков молока обяжут получат ветеринарные сертификаты Бизнес, 20:51 На Украине объявили о планах создать плавучую платформу для запуска ракет Общество, 20:34 Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны Бизнес, 20:31 Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции Политика, 20:27
Бизнес ,  
0 
Уоррен Баффетт после потери $4 млрд признался в неудачной сделке
При покупке Kraft Foods, которая затем слилась с Heinz, фонд Баффетта переплатил за компанию. «Бизнес не зарабатывает больше просто потому, что ты за него больше заплатил», — описал свои ошибки инвестор
Уоррен Баффетт (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Миллиардер Уоррен Баффетт заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что его холдинг Berkshire Hathaway переплатил при слиянии производителя продуктов питания Kraft Foods и изготовителя кетчупов Heinz в 2015 году.

«Kraft Heinz — все еще прекрасный бизнес, он использует активы на $7 млрд и зарабатывает с них $6 млрд до налогов. (…) Но мы и некоторые предшественники заплатили на $100 млрд больше, чем стоят материальные активы, так что нам надо, чтобы компания заработала $107 млрд, а не $7 млрд», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистки, значит ли это, что Berkshire переплатил за компанию, Баффетт ответил утвердительно. «Да, мы переплатили. Мы не переплатили за Heinz, это была сделка с 3G (бразильский инвестфонд, совладелец Heinz. — РБК), 50 на 50, но мы переплатили за Kraft, и мы списали $15 млрд активов», — добавил он.

«Если бы мы заплатили $7 млрд за Kraft (а именно столько и надо, чтобы бизнес работал), он бы зарабатывал столько же, как если бы мы заплатили $100 млрд. Бизнес не зарабатывает больше просто потому, что ты за него больше заплатил», — пояснил бизнесмен.

Экономика
Холдинг Баффетта показал худшую прибыль на акцию с 2008 года

Баффетт добавил, что у него нет намерений избавиться от своей доли в Kraft.

В минувшую пятницу котировки компании просели более чем на четверть. Berkshire Баффетта принадлежит примерно 26,7% бумаг — ее потери за один торговый день составили $4,3 млрд.

Падением котировок рынок отреагировал на сообщения о том, что производитель продуктов питания списал активы на $15,4 млрд, урезал размер дивидендов на треть и что отчетностью компании заинтересовались в Комиссии по ценным бумагам США.

Финансы
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Две компании объявили о слиянии в начале 2015 года и ожидали, что их совокупный ежегодный доход составит $28 млрд. Спустя два года у объединенной компании сорвалась сделка на $143 млрд по покупке Unilever.

В понедельник на открытии торгов ценные бумаги Kraft Heinz начали было расти, но затем стали вновь терять в цене. По состоянию на 20:30 мск падение составило 2,5%.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Уоррен Баффеетт, Heinz
Материалы по теме
Баффетт пообещал гигантское приобретение после финансовых потерь
Бизнес
Холдинг Баффетта показал худшую прибыль на акцию с 2008 года
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter