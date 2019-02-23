Холдинг Баффетта показал худшую прибыль на акцию с 2008 года

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта показала наихудший результат с 2008 года с точки зрения балансовой стоимости на акцию — индикатора, которым инвестор пользовался десятилетиями для измерения роста своей компании

Уоррен Баффетт (Фото: Nati Harnik / AP)

Балансовая стоимость американской корпорации Berkshire Hathaway (активы минус обязательства) в расчете на акцию в 2018 году выросла всего лишь на 0,4%, что является самым плохим результатом с 2008 года, когда балансовая стоимость упала на 9,6%. В 2017 году показатель увеличился на 23%.

Годовая динамика балансовой стоимости на акцию традиционно приводится на первой странице ежегодного послания руководителя Berkshire Уоррена Баффетта к акционерам (.pdf), опубликованного 23 февраля.

88-летний Баффетт почти 30 лет ориентировался на динамику балансовой стоимости Berkshire, предлагая сопоставлять ее с доходностью фондового индекса S&P 500. В 2018 году предпочтительный индикатор Баффетта, несмотря на почти отсутствующий рост, все равно обогнал S&P 500, который показал доходность минус 4,4% с учетом реинвестирования дивидендов. Балансовая стоимость Berkshire на акцию проигрывала доходности S&P только 12 раз за 54 года.

В новом послании Баффетт сообщил, что больше не будет учитывать балансовую стоимость на акцию. «На протяжении почти 30 лет первая строка [этого письма] сообщала о процентном изменении балансовой стоимости на акцию Berkshire. Настала пора отказаться от этой практики», — пишет Баффетт.

По его словам, показатель утратил свою актуальность в том числе потому, что Berkshire Hathaway «постепенно трансформировалась из компании, которая просто владеет акциями публичных компаний, в ту, которая управляет операционными бизнесами».