Холдинг Баффетта показал худшую прибыль на акцию с 2008 года

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,22 65,42 EUR Нал. 75,24 74,33 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 196,10 132,60 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Двое альпинистов погибли в Швейцарии при восхождении на гору Маттерхорн Общество, 21:06 Грузовик с гумпомощью не смог проехать в Венесуэлу и вернулся в Бразилию Политика, 20:40 Хет-трик Лионеля Месси принес «Барселоне» волевую победу над «Севильей» Спорт, 20:36 Холдинг Баффетта показал худшую прибыль на акцию с 2008 года Экономика, 20:29 По Хибинам на машине: по шоссе, гравийке и проселкам без опасности РБК и Haval​, 20:25 В ходе протестов «желтых жилетов» в Париже задержали 14 человек Политика, 19:33 «Спартак» завершил зимние сборы серией из шести матчей без побед Спорт, 19:02 СМИ сообщили о прибытии Ким Чен Ына на поезде в Китай Политика, 18:58 Умер внук «короля Голливуда» Кларк Гейбл Общество, 18:54 Строительство линии метро до Троицка завершат к 2023 году Общество, 18:29 Баффетт пообещал гигантское приобретение после финансовых потерь Бизнес, 18:16 Дознавателя в Бурятии уволили из-за вызова танцовщицы в отделение полиции Общество, 18:08 Вице-премьер Украины назвал «Евровидение» частью гибридной войны России Общество, 17:19 Что может рассказать о вас ваш чемодан РБК и BMW, 16:15
Экономика ,  
0 
Холдинг Баффетта показал худшую прибыль на акцию с 2008 года
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта показала наихудший результат с 2008 года с точки зрения балансовой стоимости на акцию — индикатора, которым инвестор пользовался десятилетиями для измерения роста своей компании
Уоррен Баффетт (Фото: Nati Harnik / AP)

Балансовая стоимость американской корпорации Berkshire Hathaway (активы минус обязательства) в расчете на акцию в 2018 году выросла всего лишь на 0,4%, что является самым плохим результатом с 2008 года, когда балансовая стоимость упала на 9,6%. В 2017 году показатель увеличился на 23%.

Годовая динамика балансовой стоимости на акцию традиционно приводится на первой странице ежегодного послания руководителя Berkshire Уоррена Баффетта к акционерам (.pdf), опубликованного 23 февраля.

88-летний Баффетт почти 30 лет ориентировался на динамику балансовой стоимости Berkshire, предлагая сопоставлять ее с доходностью фондового индекса S&P 500. В 2018 году предпочтительный индикатор Баффетта, несмотря на почти отсутствующий рост, все равно обогнал S&P 500, который показал доходность минус 4,4% с учетом реинвестирования дивидендов. Балансовая стоимость Berkshire на акцию проигрывала доходности S&P только 12 раз за 54 года.

В новом послании Баффетт сообщил, что больше не будет учитывать балансовую стоимость на акцию. «На протяжении почти 30 лет первая строка [этого письма] сообщала о процентном изменении балансовой стоимости на акцию Berkshire. Настала пора отказаться от этой практики», — пишет Баффетт.

По его словам, показатель утратил свою актуальность в том числе потому, что Berkshire Hathaway «постепенно трансформировалась из компании, которая просто владеет акциями публичных компаний, в ту, которая управляет операционными бизнесами».

В последующих годах Berkshire будет ориентироваться на показатель рыночной стоимости акций в сопоставлении с индексом S&P 500. Баффетт стал приводить биржевую стоимость акций начиная с послания акционерам в 2014 году. В 2018-м котировки Berkshire выросли на 2,8%. Среднегодовой рост котировок Berkshire в 1965–2018 годах составил 20,5% против 9,7% у индекса S&P.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Berkshire Hathaway, Баффет
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter