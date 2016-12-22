СМИ узнали об интересе Nestle и Coca-Cola к производителю «Боржоми»

Контрольный пакет в IDS Borjomi International (производит «Святой источник», «Боржоми») хотят передать другой компании структуры «Альфа-групп». По данным собеседников «Коммерсанта», в переговорах участвуют Nestle и Coca-Cola

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Структуры подконтрольной Михаилу Фридману и Герману Хану «Альфа-Групп» намерены продать контрольную долю в одном из крупнейших производителей воды — IDS Borjomi International и ведут по этому поводу переговоры со швейцарской Nestle. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в инвестиционных кругах и два источника на продовольственном рынке.

По их словам, договоренность о сделке уже почти достигнута. Топ-менеджер одного из российских производителей напитков отметил, что Фридман хочет продать IDS Borjomi исключительно Nestle. Однако два других собеседника издания добавляют, что в переговорах участвует также Coca-Cola.

Представители сторон давать комментарий изданию отказались. Примерная сумма сделки не называется, но директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко считает, что в настоящее время компания оценивается в $400–480 млн.

Один из источников «Коммерсанта» подчеркивает, что у Nestle и Coca-Cola есть стратегический интерес к рынкам бутилированной воды, на которых работает IDS Borjomi. Например, в настоящее время Nestle не разливает воду в России, но благодаря сделке швейцарская компания сможет вернуть в свой портфель бренд «Святой источник», которым владела с 2002 по 2009 год.

IDS Borjomi International является одним из крупнейших производителей питьевой воды в бутылках во всей Евразии. У компании девять заводов в России, на Украине и в Грузии, которые производят воду брендов Borjomi, «Святой источник», «Моршинска», «Миргородська лагiдна», «Эдельвейс» и др. Структуры «Альфа-Групп», указывает «Коммерсантъ», владеют 55,8% производителя воды, остальной пакет находится под контролем наследников бизнесмена Бадри Патаркацишвили (37,2%), а также грузинских и украинских миноритариев.

Контролировать IDS Borjomi «Альфа-Групп» стала с 2013 года — после того, как приобрела пакет ценных бумаг компании у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам Патаркацишвили.