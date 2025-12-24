 Перейти к основному контенту
Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1»

Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1» до января 2027 года
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий срок продажи невостребованной доли Exxon в нефтегазовом проекте «Сахалин-1»до 1 января 2027 года. Документ размещен на портале правовой информации.

«Слова «1 января 2026 г.» заменить словами «1 января 2027 г», — говорится в документе. Он вносит изменения в указ главы государства от 7 октября 2022 года.

Путин определил условия возврата иностранцев в проект «Сахалин-1»
Бизнес

Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения на Сахалине (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. Оператором проекта ранее была Exxon Neftegaz Limited. В ней 30% принадлежало американской ExxonMobil, 10% — «Роснефти», 30% — японской Sodeco и еще 20% — индийской ONGC Videsh. Но осенью 2022-го из-за недружественных действий западных государств проект был перерегистрирован на российское юрлицо — ООО «Сахалин-1» в Южно-Сахалинске.

Материал дополняется

